Der Grenzzaun kurz hinter Bockleben in Lüchow-Dannenberg hatte Lücken. Deshalb vermutete Landwirt Ernst Heinrich Friedrich Wolter wohl, dass einige der Kühe, die er vermisste, Richtung Riebau ausgebüxt waren – in die DDR. Mitten in der Nacht fuhr der 80-jährige Niedersachse mit seinem Fahrrad deshalb am Abend des 10. Juni 1967 die vier Kilometer zur innerdeutschen Grenze – und weiter, hinein in den Todesstreifen. Obwohl Wolter eigentlich wusste, dass hinter dem Zaun Minen lagen. Er sollte nicht zurückkehren von seiner Suche.

„Er war in letzter Zeit nicht mehr so, wie er sein müsste“, schrieb seine Pflegetochter Erika später über Wolters geistigen Zustand. Als sie das schrieb, hatte sie zwar eine Ahnung, aber noch längst keine Gewissheit, dass ihr Pflegevater seit fast zwei Monaten tot war. Ernst Wolter sollte mit 80 Jahren als ältestes Todesopfer an der innerdeutschen Grenze in die Geschichte eingehen.

327 Menschen kamen an der Grenze ums Leben – darunter 16 Westdeutsche

Vor zwei Jahren hat ein Forschungsverbund der Freien Universität Berlin das Handbuch „Die Todesopfer des DDR-Grenzregimes an der innerdeutschen Grenze“ veröffentlicht. 327 Frauen, Männer und Kinder kamen laut der Studie entlang der Grenze zwischen der Lübecker Bucht und der damaligen Tschechoslowakei ums Leben. Fünf Jahre lang hat ein Team um die Projektleiter Klaus Schroeder und Jochen Staadt die Todesumstände in Protokollen, Briefen und Archiven in beiden Staaten recherchiert. Auch die von Ernst Wolter. „Ich habe sie 2013 in einer Meldung der Stasi-Akte gefunden“, sagt Staadt. Wolter ist einer von insgesamt 16 BRD-Bürgern, die auf dem Boden der DDR ums Leben kamen.

Grenzposten hörten Detonation – und ließen Landwirt verbluten

Mit diesem Fahrrad war Ernst Wolter über die innerdeutsche Grenze gefahren. Lange Zeit war es der einzige Hinweis auf seinen Verbleib. Quelle: Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen

In den Stasi-Unterlagen sind auch die tragischen Todesumstände des niedersächsischen Landwirts Ernst Wolter am 11. Juni 1967 geschildert: Gegen 6.05 Uhr hörten die Grenzposten des 24. Grenzregiments Salzwedel zwei Explosionen. Für die DDR-Grenzsoldaten waren Detonationen keine Seltenheit. „Häufig sind die Grenzer nicht mal ausgerückt, weil sie vermuteten, dass Tiere oder starker Regen die Minen ausgelöst hatten. In den Jahren 1982, 1983 wurden nur 0,3 Prozent der Minen auf DDR-Seiten von Menschen aktiviert“, so Forscher Staadt.

„Gott, hilf mir doch, holt mich doch raus!”

An diesem Morgen rückten allerdings zwei Soldaten aus. Sie fanden Wolter, der in einer Minensperre lag. Sein linkes Bein war unterhalb des Knies abgerissen, das rechte „zerschmettert“, wie es später in der pathologischen Untersuchung hieß. Außerdem fehlten ihm drei Fingerspitzen, im Gesicht hatte der 80-Jährige zahlreiche Splitter. Während Wolter geschrien haben soll „Helft mir doch, Gott, hilf mir doch, holt mich doch raus!”, wagten sich die Grenzposten und ein hinzugeeilter Arzt nicht ins Minenfeld. Stattdessen warfen sie dem Schwerverletzten Verbandspäckchen zu. Mehr als zwei Stunden später, um 8.25 Uhr, stellte ein Arzt die letzten Lebenszeichen des BRD-Bürgers fest. Später an diesem Sonntag wurde er in die Pathologie nach Magdeburg gebracht. Auch das stark beschädigte Rad nahmen die Grenzer mit.

Wie Erich Honecker vom Tod des „unbekannten“ Bauern erfuhr

Während Erika L. ihren Pflegevater auf der Westseite vermisste, ging einen Tag nach der Minendetonation folgendes Schreiben bei Erich Honecker, damals Sekretär für Sicherheitsfragen des SED-Zentralkomitees, ein: „In unserer Sperre wurde eine unbekannte männliche Zivilperson (...) gefunden, die aus Westdeutschland kam. (...) Vor und während der Bergungsarbeiten wurden auf westlicher Seite keine Handlungen des Gegners festgestellt.“

Der Grenzübersichtspunkt Lübbow an der Bundesstraße 248 nach Salzwedel. Quelle: HAZ-Archiv

Elf Tage nach seinem qualvollen Tod wurde der 80-jährige Milchbauer auf dem Westfriedhof in Magdeburg beerdigt. In der Sterbeurkunde wird Wolter als „Unbekannt, männlichen Geschlechts“ geführt. Dabei wusste man im Ministerium für Staatssicherheit genau, dass es sich bei der Leiche um einen westdeutschen Milchbauern handelte, der „tot aufgefunden“ wurde, wie es im Bericht heißt. In Wolters Kleidung waren Rechnungen gefunden worden, die an ihn gerichtet waren. Das Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wurde trotzdem eingestellt.

Pflegetochter bringt Ermittlungen voran

Inzwischen hatte Erika L. ihren Pflegevater längst als vermisst gemeldet. Als eine Anfrage der westdeutschen Polizei von der Volkspolizei nicht beantwortet wurde, nahm die Frau selbst die Spurensuche auf. Am 31. Juli verfasste sie einen Eilbrief an eine Bekannte auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze. „Am 10. Juni ist unser Opa aus Bockleben vermisst“, schreibt sie an die Gemeindeschwester Gerda B. aus Riebau. „Er ist abends um 7 Uhr noch im Dorf gesehen worden und seitdem fehlt von ihm jede Spur.“ Sie habe von einem unbekannten Minentoten gehört, dessen Fahrrad am Grenzzaun gefunden wurde. L. bat die Gemeindeschwester darum, das Fahrrad ihres Pflegevaters bei der Volkspolizei in Salzwedel identifizieren zu dürfen.

Verfahren wird eingestellt

Im September nahm die DDR-Staatsanwaltschaft tatsächlich wieder Ermittlungen auf – nachdem westliche Medien über den Fall berichtet hatten. Ein Staatsanwalt vernahm Wolters in Ostdeutschland lebende Schwägerin, Anna K. Aus der Bundesrepublik hatte man ihr Wolters Personalausweis geschickt, sodass der Landwirt schließlich identifiziert werden konnte. Am 7. Juni 1968, fast ein Jahr nachdem Ernst Wolter im verminten Grenzstreifen nach seinen Kühen gesucht hatte, wurde das Verfahren gegen unbekannt eingestellt. Die damals 68-jährige Pflegetochter erfuhr, dass Ernst Heinrich Friedrich Wolter Magdeburg in beerdigt wurde. Bis heute liegt er unter der Grabstelle mit der Kennung RA93305.

