Wo geht es zu den Fahrgeschäften? Besucher im Bayrischen Wald sollen vor Kurzem genau das gefragt haben – sie hatten anscheinend den Nationalpark mit einem Freizeitpark verwechselt. Für die Ranger im Nationalpark Harz klingt diese Geschichte gar nicht so abwegig. Sie beobachten zunehmend junge Leute, die mangels Urlaubsalternative Ausflüge in die Umgebung machen und zu Flora und Fauna wenig Bezug haben.

„Da sind Leute dabei, die noch nie in einem Naturschutzgebiet waren“, berichtet Sprecher Friedhart Knolle in Wernigerode. Die meisten verhielten sich angemessen und seien herzlich willkommen. Doch ein wachsender Teil der Besucher verlasse die vorgeschriebenen Wege, um für Facebook oder Instagram möglichst spektakuläre oder idyllische Fotos zu machen: „Sie wollen gar nichts Böses, richten aber zum Teil irreparablen Schaden an.“

Ein falscher Tritt zerstört seltene Arten

Als Fotomotive sehr gefragt seien das Große Torfhausmoor und der Oderteich, außerdem Klippen und Felsen. Wer die Wege verlasse, gefährde Bodenbrüter, ganz besonders wenn Hunde die Nester aufstöbern. Schwer geschädigt würden auch unscheinbare, aber wertvolle Pflanzen wie seltene Flechtenarten. „So eine Flechte braucht gern mal hundert Jahre“, sagt Knolle. „Mit einem Wanderstiefeltritt ist sie zerstört.“ Ein weiteres Problem seien die zunehmenden Drohnenflüge. Über dem Nationalpark sind sie nicht erlaubt, können sie doch unter anderem den seltenen Schwarzstorch aus den Wäldern vertreiben.

Sehr gefragt als Motiv ist auch das große Torfhausmoor. Es lässt sich auch vom Weg aus gut fotografieren. Quelle: Gabriele Schulte

Wer Fotos aus Verbotszonen ins Internet stellt, hinterlässt auch dort Spuren. „Wenn wir der Verursacher habhaft werden, gibt es Bußgeldverfahren“, sagt Knolle. Niedersachsens Bußgeldkatalog sieht für das Beschädigen wild wachsender Pflanzen im Naturschutzgebiet mindestens 50 Euro vor. Illegale Lagerfeuer, die die Ranger im Harz ebenfalls verstärkt bemerken, können erheblich mehr kosten. „Davon hängen sogar Menschenleben ab“, betont Knolle. Neun von zehn kleineren Waldbränden im Nationalpark seien in den letzten Jahren von schlecht gelöschten Lagerfeuern ausgegangen.

Harzer Tourismus wirbt selbst auf Instagram – naturschutzkonform

Der Harzer Tourismusverband wirbt selbst mit spektulären Instagram-Fotos für die Urlaubsregion – betont aber, diese seien an offiziell zugänglichen Orten entstanden.

Trampelpfade gab es auch schon vorher

Die Problematik, dass sich Besucher nicht immer ans Wegegebot im Nationalpark oder auch in anderen Wäldern halten, gebe es nicht erst seit dem Aufkommen sozialer Medien, sagt Sprecherin Christin Wohlgemuth. „Insofern sind Trampelpfade abseits der offiziellen Wege nicht ausschließlich den jungen Besuchern auf der Jagd nach dem perfekten Instagram-Bild zuzuschreiben“, meint sie. „Des Weiteren ist unser Eindruck, dass diese Situation im Harz längst nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Reiseregionen.“

„Wir achten darauf“

Imke Zwoch vom Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer hat von Kollegen aus Süddeutschland gehört, dass dort eine Influencerin mithilfe einer Drohne Fotos von sich im Bikini an einem schwer zugänglichen Bergsee im Nationalpark aufnehmen ließ. „So etwas haben wir hier noch nicht beobachtet“, sagt Zwoch. „Wir achten darauf und würden dagegen halten.“ Die Bloggerin habe das Foto nach Protesten von ihrer Seite genommen.

In der Lüneburger Heide verhielten sich die Besucher mit sehr wenigen Ausnahmen vorbildlich, berichtet Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer des dortigen Tourismusverbandes. „Wir haben bisher keine Probleme“, sagt er. Ab und zu müssten allerdings Wildcamper verscheucht werden – „gerade in diesen Zeiten, wenn die alle in die Natur wollen.“ An besonders fotogenen Orten hat die Lüneburger Heide GmbH insgesamt mehr als 100 Selfie-Punkte ausgeschildert. „Die laufen ganz gut“, sagt von dem Bruch.

