Die tief zerstrittene niedersächsische AfD nimmt an diesem Wochenende in Braunschweig einen neuen Anlauf zur Aufstellung einer Kandidatenliste für die Bundestagswahl. Zuvor hatte der Vorstand auch bei der Landeswahlleitung Zweifel an der Gültigkeit der Kandidatenliste geäußert, die im Dezember aufgestellt worden war. 24 Parteimitglieder seien zu der Versammlung offenbar nicht eingeladen gewesen, hatte der Vorstand erklärt.

Anfang Mai hatte die Landeswahlleitung die Kandidatenaufstellung zumindest in Frage gestellt. Es könne „nicht prognostiziert werden“, ob der Landeswahlausschuss die vorgelegte Liste akzeptiere oder verwerfe. Spätestens am 19. Juli muss die Landeswahlleitung Klarheit über die vorgelegte Liste haben. Deswegen wiederholt die AfD nun die Listenaufstellung, nachdem mehrere Gutachten im Auftrag des Landesvorstands diesen Schritt ebenfalls nahegelegt hatten.

Moderate Kräfte halten Formfehler für inszeniert

Hinter dem Lavieren um die Liste wird ein Tauziehen zwischen zwei Lagern in der Partei vermutet. Bei der Aufstellung hatte der rechte Flügel um den neuen Landeschef Jens Kestner den Kürzeren gezogen. Sowohl Kestner als auch der frühere Landeschef Armin-Paul Hampel hätten damit keine Aussicht auf einen Wiedereinzug in den Bundestag. Moderate Kräfte, die auf der Liste dominieren, halten die Formfehler für inszeniert und sehen in einer Neuaufstellung den Versuch, das Kräfteverhältnis umzukehren.

Ein außerordentlicher Landesparteitag Mitte Mai, der bereits zu einer Entscheidung hätte führen können, musste wegen Überfüllung unter Corona-Auflagen abgebrochen werden. Für den von Kreisvorständen am Landesvorstand vorbei einberufenen Sonderparteitag lagen Abwahlanträge gegen AfD-Landeschef Kestner und drei weitere Vorstandsmitglieder vor. Darüber konnte aber letztlich nicht beraten und entschieden werden.

Wirbel um Wiederbeleben des „Flügels“

Unklar ist, ob beide Lager sich nun auf einen Kompromiss für eine neue Liste verständigt haben, wovon zwischenzeitlich die Rede war. Vertreter beider Strömungen in der Partei könnten darauf vertreten sein. Allerdings haben sich die Wogen nach dem gegen den Vorstand gerichteten Sonderparteitag alles andere als geglättet.

Dann für weiteren Wirbel sorgten zwischenzeitlich Berichte über ein Wiederbeleben des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften und offiziell aufgelösten „Flügels“ in Niedersachsen. Dies soll Gegenstand eines Treffens im Februar gewesen sein. Drei führenden AfD-Vertretern in Niedersachsen droht seitdem nach Beratungen des Parteivorstands in Berlin der Parteiausschluss.

Mögliches Ausschlussverfahren gegen stellvertretenden AfD-Vorsitzenden

Der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Stefan Bothe, um den es neben zwei anderen Landespolitikern geht, wehrte sich indes gegen die Vorwürfe und ein mögliches Ausschlussverfahren. Der wahre Hintergrund des Treffens sei der enorme Druck gewesen, der nach der Aufstellungsversammlung für die Bundestagswahl auf dem Landesvorstand gelastet habe, erklärte Bothe. Es habe sich um ein privates Unterstützertreffen gehandelt, bei dem es nicht um ein Wiederbeleben des „Flügels“ gegangen sei.

