Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) will mehr Tempo in die Impfkampagne bringen.

Frau Reimann, bei der Grippeimpfung sind Sie immer Vorbild, warum nicht bei Corona?

Bei Grippe bin ich schon vorneweg, wurde aber dieses Jahr auch nicht geimpft. Wir hatten auch beim Grippeimpfstoff das Problem, dass er knapp war. Deshalb haben wir zuerst die Risikopatienten geimpft – und ich bin keine Risikopatientin. Bei der Corona-Impfung stehe ich komplett hinter der Ständigen Impfkommission und deren Priorisierung. Wir wollen ja Todesfälle und schwere Verläufe verhindern. Die meisten Menschen verlieren wir in den Alten- und Pflegeheimen. Beinahe mehr als die Hälfte der Todesfälle sind Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen. Deshalb gilt die höchste Priorität der Impfung dieser Menschen.

Haben Sie schon im Lager nachgeschaut, ob der zugesagte Impfstoff heute angekommen ist?

Ja, die 63.375 Dosen, die angekündigt waren, sind auch angekommen. Das ist schon mal eine Erleichterung.

Bisher war der Impfstart in Niedersachsen aber eher schleppend. Woran hakt es?

Die Bundesländer haben von der Infrastruktur her verschieden Voraussetzungen. Wir haben sehr viele Impfzentren in Niedersachsen eingerichtet. Und wir wollten allen 50 auch einen Karton mit je 975 Fläschchen geben, kleinere Gebinde gab es nicht. Aber es wurden kurz vor Weihnachten erst mal nur 10.000 Dosen geliefert. Damit kann ich natürlich 50 Impfzentren nicht ausstatten, dafür brauche ich 50.000. Die haben wir seit Anfang des Jahres, und seitdem impfen wir auch flächendeckend.

Aber mit der Impfquote liegt Niedersachsen im Ländervergleich nur auf dem vorletzten Platz?

Wir waren Donnerstag mit der Impfleistung von rund 8000 Impfungen an diesem Tag bundesweit Spitze und Mittwoch auch. Wir holen stark auf. Wir könnten aber noch viel mehr, weil wir mit den 50 Impfzentren eine extrem leistungsfähige Infrastruktur haben. Wenn wir genug Impfstoff hätten. Die nächste Lieferung soll erst am 18. Januar kommen.

Die Ankündigungen waren vor einigen Wochen aber viel höher. Wer hat Schuld: Politik oder Hersteller?

Das Problem ist, dass die bei Biontech/ Pfizer bestellten Dosen nicht in dem Rhythmus geliefert wurden, der ursprünglich verabredet war. Man muss dazu natürlich wissen, dass es ein ganz neuer Impfstoff und eine innovative Technologie ist. Da muss die Produktion erst einmal hochgefahren werden. Das ist noch kein gewohntes, eingeübtes Verfahren.

Wann starten endlich die Impfzentren?

Wenn alle in den Alten- und Pflegeheimen geimpft sind, werden wir die über 80-Jährigen in den Blick nehmen, die nicht in Heimen wohnen – dazu die Beschäftigten in den Krankenhäusern und im Gesundheitswesen. Die über 80-Jährigen werden in der kommenden Woche ein Schreiben bekommen, in dem das ganze Impfprozedere noch einmal erklärt wird. Ab Ende Januar können sie dann Termine vereinbaren. Im Februar planen wir, die Impfungen in den Impfzentren zu starten.

Niedersachsen legt Dosen für die zweite Impfung zurück

Kann man auf die zweite Impfung möglicherweise verzichten?

Der Impfstoff ist zugelassen mit zwei Impfungen. Einen vollständigen Imfpschutz mit nur einer Impfdosis geben die bisherigen Ergebnisse der Studien nicht her. Zwei Impfungen sind vor allem bei älteren Menschen notwendig, weil deren Immunsystem nicht so stark reagiert. Wir legen deshalb Dosen zurück, um diese zweite Impfung auch bei knappen Liefermengen zu sichern.

Wann kann Niedersachsen mit anderen Impfstoffen rechnen?

Ich bin froh, dass der Impfstoff von Moderna jetzt zugelassen wurde. Ich setze aber auch darauf, dass der Impfstoff von Astra Zeneca und weitere zugelassen werden, die dann bei Kühlschranktemperatur gelagert und somit auch in den Arztpraxen verimpft werden können. Die Ärzte in Deutschland haben gerade mehr als 20 Millionen Dosen Grippeimpfstoff für diesen Winter verimpft. Daran sieht man die enorme Impfleistung der niedergelassenen Ärzteschaft.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat angekündigt, dass im zweiten Quartal jedem Bürger eine Impfung angeboten werden kann. Gilt das auch für Niedersachsen?

Das muss das Ziel sein. Das bleibt aber sehr ambitioniert, weil das noch von vielen Unwägbarkeiten abhängt. Niemand kann sagen, ob die Zulassungen für die anderen Hersteller so erfolgen und ob diese dann überhaupt stabil liefern können. Das Produktionsverfahren bei konventionellen Impfstoffen ist komplexer und langwieriger als die RNA-Technologie von Biontech oder Moderna.

Zur Person: Biotechnologin aus Braunschweig Carola Reimannist seit 2017 Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Niedersachsen. Zuvor war die SPD-Politikerin 17 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort war Reimann zeitweise Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Die 53-Jährige stammt ursprünglich aus Goch ( Nordrhein-Westfalen). Durch das Studium der Biotechnologie an der TU Braunschweig kam sie 1987 nach Niedersachsen. Die ledige Ministerin lebt auch heute noch in Braunschweig.

„Wir haben einen Marathon vor uns und brauchen viel Ausdauer“

Bis wann sind wir mit den Impfungen durch?

Ich glaube, dass wir in einen völlig anderen Winter gehen. Das bedeutet aber, dass wir einen Marathon vor uns haben und auf der Strecke noch viel Ausdauer benötigen. Im Moment sind die präsent, die sich impfen lassen möchten. Wir werden aber möglicherweise auch noch Zeiten sehen, wo wir Menschen von der Impfung überzeugen müssen. Für einen normalen Alltag brauchen wir eine Impfquote von 70 bis 80 Prozent geimpfte Personen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Infektionszahlen trotz aller Maßnahmen und Lockdowns nicht besser werden?

Wenn ich morgens die bundesweiten Zahlen höre, erschrecke ich jedes Mal. Wenn ich die Zahlen für Niedersachsen höre, bin ich zumindest erleichtert, dass wir immerhin noch unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation hier stabiler und es gibt weniger Todesfälle.

Eine Erklärung haben Sie also nicht?

In den Bereichen mit hohen Inzidenzen über 200 und 300 ist es viel schwerer davon wieder herunter zu kommen. Das haben wir auch unseren Landkreisen gesehen – etwa in Cloppenburg und Delmenhorst. Es ist dann gelungen, aber nur mit sehr klaren und konsequenten Maßnahmen. Das ist flächendeckend in Deutschland so nicht immer passiert.

Angst vor den Mutationen

Haben Sie Angst vor den Mutationen?

Ja, das ist etwas, was mich echt besorgt. Man wird diese Mutationen jetzt systematisch untersuchen müssen. Das eine ist die in Großbritannien, die stärker ansteckend ist, aber nicht so schwere Verläufe hervorruft. Das ist eine Sache, die zumindest nicht so gefährlich ist. Dann gibt es noch eine Mutation, die in Südafrika aufgetaucht ist, und die macht mir noch ein bisschen mehr Sorgen. Da ist die Frage, ob die entwickelten Impfstoffe wirksam sind. Das muss aber noch genauer untersucht werden.

Halten Sie die teilweise Öffnung der Schulen im Lockdown aus infektiologischer Sicht für vertretbar?

Das ist bei den Schulen immer eine ganz schwierige Abwägung. Da ist die infektiologische Seite, und das andere ist die Bildungsseite und die Vereinbarkeit für die Eltern. Die Studienlage zu den Infektionen von Kindern ist heterogen. Wir haben aber in den Schulen sehr wenig Infektionen gesehen. Ich kann nur alle Arbeitgeber aufrufen, Homeoffice zu nutzen, wo immer es geht. Aber auch dann ist es natürlich eine riesige Belastung für die Familien, alles unter einen Hut zu bringen. Und wenn ich Familien sage, sind es meistens die Frauen.

Von Marco Seng