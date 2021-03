Lübeck

Maria Deja (62) ist Professorin an der Uni Lübeck und leitet die Sektion Interdisziplinäre Operative Intensivmedizin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin des UKSH Lübeck.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit als Ärztin auf der Intensivstation verändert?

Bei jeder Aufnahme eines Patienten muss ich pingelig darauf achten, ob es Hinweise gibt, dass er positiv sein könnte. Patienten mit Symptomen einer Infektion brauchen ein Einzelzimmer unter Quarantäne-Bedingungen, bis der negative Test vorliegt. Das gilt auch für Patienten, die nur Kontakt zu einem Covid-Patienten hatten. Das ist ein Riesenaufwand und kostet Behandlungsplätze.

Corona erfordert enorme Wachsamkeit

Trotz allen Vorsichtsmaßnahmen können Ärzte und Pfleger das Infektionsrisiko nie ganz vermeiden...

Selbst wenn man einen PCR-Test macht, also den besten, den es gibt: Ganz selten gibt es trotzdem Patienten, die erst ein negatives Ergebnis haben und nach drei, vier, fünf Tagen dann doch ein positives. Wenn das passiert, müssen wir sofort reagieren, Listen schreiben über jeden einzelnen Kontakt zu diesem Patienten, in allen drei Schichten unseres Betriebs.

Das ist viel Arbeit und erfordert eine enorme Wachsamkeit. Wir hatten kleinere Ausbrüche, bei denen auch Personal betroffen war. Die konnten wir so sofort eindämmen. Aber wenn auf einer Intensivstation nur eine Pflegekraft in jeder Schicht in Quarantäne ist, können wir zwei Intensiv-Patienten weniger behandeln. Wir freuen uns, dass wir jetzt alle geimpft sind.

Dann beträgt das Risiko einer Ansteckung für uns vielleicht nur noch zehn Prozent oder weniger, aber das ist ja nicht Null, auch wenn wir sehr aufpassen. Und wir behandeln seit Monaten immer Patienten mit Covid.

40-Jährige an der Kunstlunge: Corona trifft auch Jüngere

Wie haben Sie die Krankheit selbst bei den Patienten auf der Intensivstation erlebt?

Es trifft eben nicht nur alte Leute. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten auf unserer Intensivstation liegt knapp über 55 Jahre, und ihre Sterblichkeit liegt bei 30 Prozent. Wir haben 40-Jährige, die an die Kunstlunge müssen. Wenn die dann sterben –das bedrückt uns ganz besonders. Wenn die Patienten gesund werden, liegen sie bis dahin oft sehr lange bei uns und sind danach sehr mitgenommen. Ihnen fehlt oft die Kraft, ohne Maschine Luft zu holen.

Bei den Covid-Patienten machen wir häufiger als sonst eine ethische Fallberatung. Bei älteren Patienten erleben wir es zum Beispiel, dass sie sagen: „Ich will nicht an die Beatmungsmaschine, weil ich Sorge habe, dass ich davon nie wieder wegkomme. Dann sterbe ich lieber.“

Sterben die Covid-Patienten auf der Intensivstation ohne ihre Angehörigen?

Wenn wir glauben, dass ein Patient sterben wird, dürfen die Angehörigen kommen. Am Anfang der Pandemie war das ein noch größeres Problem. Aber ich kann es nicht vertreten, dass Menschen, die 30 Jahre oder länger zusammengelebt haben, nicht beieinander sein dürfen, wenn einer von ihnen stirbt. Man muss das immer im Einzelfall prüfen und die Risiken abwägen.

Corona-Patienten auf der Intensivstation Auf der Intensivstation des UKSH Lübeck sind seit Beginn der Pandemie 109 Covid-19-Patienten versorgt worden. Insgesamt hat das Krankenhaus bisher 577 Covid-19-Patienten behandelt, davon 379 stationär. Zurzeit liegen 20 Patienten mit Covid-19 im UKSH, davon sieben auf der Intensivstation. Die Sana-Kliniken Lübeck haben seit Beginn der Pandemie 69 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Zurzeit sind es vier Patienten. Beide Krankenhäuser haben für den Notfall noch Kapazitäten. Von 120 Intensivbetten des UKSH Lübeck sind zurzeit 23 frei (Stand Freitag). Die 18 Beatmungsplätze der Sana-Kliniken können bei Bedarf um 16 weitere Betten auf 34 „High-Care-Betten“ erweitert werden. Außerhalb der Intensivstation werden dort 30 Betten für Corona-positive Patienten vorgehalten.

Auch Ärzte und Pflegekräfte leiden unter dem Corona-Lockdown

Haben Sie Angst vor der Triage – also davor, entscheiden zu müssen, welcher Patient behandelt wird und welcher nicht?

Ein bisschen Sorge hat man immer, dass das eintreten kann. Deswegen muss man sich damit beschäftigen. Aber wir mussten es bisher nicht machen: Wir haben zusätzliche Betten geschaffen, wir haben zusätzliche Mitarbeiter aus anderen Bereichen geschult, die kommen können, wenn wir plötzlich viele neue Patienten aufnehmen müssen.

Außerdem arbeiten die Krankenhäuser im Südosten Schleswig-Holsteins eng zusammen. Wir helfen uns gegenseitig, und wir übernehmen schwerstkranke Covid-Patienten aus den anderen Häusern und geben dafür weniger schwer kranke ab.

Wie beurteilen Sie die Lockerungen der Corona-Bestimmungen?

Unter dem Lockdown leiden alle, auch Ärzte und Pflegekräfte. Die wirtschaftlichen Sorgen in der Gesellschaft kommen ja auch bei uns an. Aber wir machen uns Sorgen über eine dritte Welle. Für großzügige Lockerungen ist die Impfquote noch zu gering. Wichtig ist: Wenn es Lockerungen gibt, müssen die Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor gelten. Diese Pandemie ist nicht in den nächsten Wochen vorbei.

Corona-Pandemie: „Wir haben die Lektion gelernt“

Haben Sie jemals damit gerechnet, dass Sie sich als Ärztin mit einer ausgewachsenen Pandemie auseinandersetzen müssten?

Nein, nie. Selbst im Dezember 2019, als die erste Nachricht aus Wuhan kam, hätte ich eine solche Pandemie nicht für möglich gehalten. Obwohl ich mich besonders mit Infektionen in der Intensivmedizin beschäftige und obwohl ich weiß, dass die Spanische Grippe von 1918 bis 1920 damals 20 bis 40 Millionen Menschenleben gekostet hat.

Müssen wir mit weiteren Pandemien rechnen?

Ja, natürlich. Wir haben ja jetzt den Beweis, dass es so etwas gibt. Ob es jetzt zehn Jahre gut geht oder 20 oder noch mal 100 Jahre, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass heute auf der Welt sehr viele Menschen in sehr mobilen Gesellschaften mit unfassbar vielen Kontakten leben. Übrigens hatten wir 2017/18 in Deutschland eine Influenza-Welle mit mehr als 25 000 Todesfällen.

Auch damals mussten wir Operationen verschieben, weil wir nicht genügend Intensivbetten hatten. Schon damals hieß es: Wir müssen besser vorbereitet sein. Aber auf so etwas wie diese Pandemie waren wir nicht vorbereitet. Diese Lektion haben wir gelernt.

Von Hanno Kabel