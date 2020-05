Frau Käßmann, Sie haben kurz vor Pfingsten einen ziemlichen Sturm der Entrüstung mit der Bemerkung ausgelöst, die Älteren sollten jetzt in der Corona-Krise zurückstecken, damit die Jungen herauskönnen. Haben Sie damit gerechnet?

Nein, das habe ich nicht erwartet und den deutschen Konjunktiv benutzt. Wenn es so etwas gäbe, würde ich mich auf einen solchen Deal einlassen. Mir geht es um die Kinder. Ich habe selbst vier Töchter und sieben Enkelkinder, und ich sehe bei denen, wie schwierig der Alltag in diesen Zeiten der Beschränkung geworden ist.

Wenn jemand freiwillig Selbstverzicht übt, ist dagegen ja nichts einzuwenden. Aber es klang schon ein wenig nach staatlich verordneter Selbstbescheidung ...

Ich bin die Letzte, die staatliche Bevormundung verlangt. Mir geht es in dieser ganzen Corona-Debatte um etwas anderes. Es wird über Autos geredet und eine mögliche neue Abwrackprämie. Es wird über die Bundesliga geredet und darüber, dass Spitzensportler kein Berufsverbot bekommen sollen. Und über die Kinder, die seit Wochen, ja seit Monaten zu Hause sitzen müssen – wer redet darüber? Das wollte ich klar machen, weil mir in dieser Krise wieder einmal klar geworden ist, dass Kinder bei uns keine Lobby haben. Viele haben zu Hause keinen Garten, kein Homeschooling, erfahren keine Förderung von ihren Eltern. Die müssen raus. Sonst haben sie Schäden fürs Leben. Das besorgt mich und treibt mich um. Und wenn gesagt wird „Kein Corona zu der Oma“, dann sollten wir Älteren uns überlegen, ob wir nicht auch ein wenig Verzicht leisten könnten. Ob wir darüber nicht einmal reden sollten – darum ging es.

Margot Käßmann hat vier Töchter und sieben Enkelkinder – hier im Bild ist sie mit ihrer Tochter Lea. Quelle: Rainer Dröse

„Der Generationenkonflikt ist schärfer geworden“

Nun haben gerade Ältere, etwa in Altenheimen, diesen Verzicht bereits leisten müssen, manche waren seit Monaten ohne Besuch. Einige fühlten sich in den Altenheimen wie eingesperrt. Hätte man das nicht vermeiden müssen, oder war diese Isolation unter der großen Bedrohung unvermeidlich?

Ich habe in den letzten Wochen dafür plädiert, dass Menschen, die Besuch und Zuspruch brauchen, Besuch ermöglicht werden muss – mit Schutzkleidung, mit strengen Hygieneregeln, wenn’s geht mit frischer Luft. Hätte mich jemand gebeten, einem Sterbenden die Hand zu halten, dann wäre ich natürlich gekommen.

Erleben wir jetzt durch die Corona-Krise so etwas wie einen Krieg der Generationen, weshalb jede Debatte, die um das Verhältnis zwischen Alten und Jungen kreist, schnell giftig zu werden droht?

Ich würde den Begriff Krieg nicht verwenden. Aber bereits vor der Corona-Krise schimmerte so etwas auf wie ein schärfer gewordener Generationenkonflikt, etwa in der Fridays-for-Future-Bewegung. Das schält sich langsam heraus. Meine Generation, die der geburtenstarken Jahrgänge, hatte Konflikte mit ihren Eltern, die um die Bewältigung der Nazi- und Kriegszeit kreisten: Warum habt Ihr nicht lauter protestiert, als Juden ins Konzentrationslager gebracht wurden? Warum habt Ihr den Zweiten Weltkrieg nicht verhindert? Meine Generation, in Friedenszeiten aufgewachsen, hatte als Eltern hingegen wenig Konflikte mit den eigenen Kindern.

Die sogar noch mit ihren Eltern gemeinsam in den Urlaub fahren, was wir aus der Spät-68-er-Generation selbst unter Androhung der Folter nicht gemacht hätten ...

Ja, das sagen sogar Forscher der Shell-Jugendstudie, dass unsere Kindergeneration ziemlich friedlich und auch in relativ großem Wohlstand mit den Eltern aufgewachsen ist. Aber jetzt kommen die noch Jüngeren aus der Fridays-for-Future -Generation und sagen: „Ihr seid mit großen Kreuzfahrfahrtschiffen in noch so entlegene Winkel gefahren, Ihr habt Flugzeuge für noch so kurze Flüge benutzt und damit das Klima ruiniert.“ Diese Anfragen an unseren Lebensstil spitzen sich mit der Corona-Krise zu – und damit spitzt sich der Generationenkonflikt in dieser Krise neu zu.

„Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch und Christin“: Margot Käßmann bei einer Lesung in der Marktkirche in Hannover. Quelle: Irving Villegas

„Ich hoffe, wir erleben mehr Achtsamkeit“

Was wird man aus dieser Krise mitnehmen und lernen müssen?

Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch und Christin. Auch aus der Bibel weiß ich, dass Menschen lernfähig sind, erstaunlich lernfähig. Ich hoffe, wir erleben mehr Achtsamkeit. Immerhin sagen nach einer neuen Umfrage 49 Prozent der Menschen, sie werden achtsamer leben nach der Corona-Zeit, achtsamer auf sich und die Mitmenschen. Viele werden auch ein wenig dankbarer sein, dass sie in diesem Land leben – und vielleicht nicht alles schlecht reden in einer ziemlich gut organisierten Republik. Und ich hoffe, dass wir noch solidarischer miteinander umgehen werden, denn wir sind und bleiben aufeinander angewiesen.

Ethische Fragen werden zuweilen auch dank Corona in den Familien diskutiert. Kann man als jüngerer Mensch mit Kindern die mehr als 90-jährige Mutter oder Schwiegermutter noch besuchen, wenn die von sich selbst sagt: „Na klar, kommt – ich bin für Corona alt genug“?

Na klar. Das ist doch unsere Freiheit, das selbst zu bestimmen. Ich gehe das Risiko auch als Ältere ein, zu Pfingsten besucht zu werden und freue mich darauf. Aber wenn mich meine Kinder oder Enkel bitten würden: Bleib Du zu Hause, damit wir ohne schlechtes Gewissen raus können, dann würde ich das auch tun.

Ist die deutsche Gesellschaft insgesamt manchmal zu zaghaft im Umgang mit Lebensrisiken, auch bei Corona? Vernünftige Vorsicht, Abstand und Hygiene sind das eine, latente Hysterie und ein Abstand weit über zwei Meter sind das andere.

Im zweiten Timotheusbrief steht, und das ist für mich diese ganze merkwürdige Zeit der zentrale Satz gewesen: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und wenn wir über Pfingsten reden, dann ist das doch eine tolle Aussage: Nicht Furcht, sondern ein ganz anderer Geist. Liebe, Kraft, Besonnenheit. Das heißt, ich gerate nicht in Panik aber eben auch nicht in Sorglosigkeit.

„ Krise zeigt Charakter – das ist und bleibt so“

Pfingsten, Ausschüttung des Heiligen Geistes – merkwürdige Sache, was ist das eigentlich?

Manche beschreiben Pfingsten als den Geburtstag der Kirche. Aus der Zeit der Mutlosigkeit, der Kraftlosigkeit erleben die Frauen und Männer um Jesus plötzlich, wie sich ein gemeinsamer Geist ausbreitet, eine Geistkraft entsteht, die die Mutlosigkeit und Verzagtheit wegbläst. Das ist Pfingsten, das Erlebnis, es geht auch anders. Wir bewältigen das – um nicht zu sagen: Wir schaffen das.

Zur Person Margot Käßmann ist auch nach ihrer Pensionierung die populärste protestantische Geistliche, nicht zuletzt wegen ihrer vielen Buchpublikationen. Die am 3. Juni 1958 in Marburg geborene Theologin war Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, von 2009 bis 2010 hannoversche Landesbischöfin und kurze Zeit auch Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD). Nach ihrem Rücktritt hatte die promovierte Theologin eine Honorarprofessur in Bochum. Später wurde die ökumenisch sehr erfahrene Theologin „Luther“-Botschafterin der EKD und begleitete das große Reformationsjubiläum 2017. Nach ihrer Pensionierung lebt Käßmann größtenteils in Hannover, verbringt aber auch einige Monate auf Rügen.

Aber wie viel Abstandsregeln vertragen eigentlich Pfingstgottesdienste, oder besser gefragt: Wie viel Aerosole?

Ich finde es schon bedrückend, dass wir in unseren Gottesdienste nicht mehr singen können. Das ist im Augenblick zwar vernünftig, aber auch traurig. Wir brauchen also viel mehr Open-Air-Gottesdienste, damit wir frei und fröhlich singen können: ,O, komm, Du Geist der Wahrheit, und kehre in uns ein.’ Für mich braucht Religion schon Gemeinschaft, Jesus hat sie gesucht und gefunden, ist mit Vertrauten gemeinsam gewandert. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung haben sich Menschen zusammengetan und Gemeinden gegründet. Aber auch Juden und Muslime praktizieren religiöse Gemeinschaft. Ich hoffe, dass wir sie bald wieder leben können.

Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis aus diesen Corona-Monaten?

Wie immer in Krisen kommen das Beste und das Schlechteste im Menschen zum Vorschein: Es kann doch nicht sein, dass jemand auf einer Kinderkrebsstation Sterilium klaut! Auf der anderen Seite: Wie schön, dass Pflegekräfte auf einmal wert geschätzt werden oder auch Kassiererinnen im Supermarkt. Krise zeigt Charakter, das ist und bleibt so.

Von Michael B. Berger