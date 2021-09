Hannover

Seit Tagen sorgt ein von der Bundeswehr ausrangierter Airbus für Aufregung in der Wedemark. Der Serengeti-Park in Hodenhagen will das Flugzeug vom Flughafen in Langenhagen in den Heidekreis transportieren. Darin soll ein Restaurant entstehen. Im Interview erklärt der Tierpark-Chef, was es mit dem Plan auf sich hat. Und er versichert, dass Bäume dabei kaum zu schaden kommen, wenn alles gut geht.

Hallo Herr Sepe, Sie haben mit ihrem Plan, einen Airbus vom Flughafen Hannover in den Heidekreis zu schleppen, die Menschen in der Wedemark ganz schön erschreckt. Das Flugzeug ist riesig. Wie soll das überhaupt gehen ohne größere Schäden?

Ich habe schon Elefanten, Nashörner, Tiger und Löwen durch Niedersachsen transportiert – aber einen Airbus noch nie. Das Transportunternehmen hat mir aber versichert, dass das geht.

Was wollen Sie überhaupt mit dem Flugzeug in ihrem Tierpark?

Die Idee entstand aus der Not heraus. Wir wollen schon seit Jahren ein weiteres Restaurant für unsere Übernachtungsgäste bauen. Das ist so ein kleines Bungalowdorf, und die Menschen müssen im Moment ungefähr 700 Meter zum Frühstück gehen. Bei zehn Grad und Nieselregen ist das nicht so schön. Wir wollten also ein drittes Restaurant für diese Gäste. Es gab Pläne und ein Budget, aber aus unterschiedlichen Gründen sind die Baustoffpreise explodiert – Häfen, die wegen Corona geschlossen waren, die „Ever Given“, das Schiff, das im März den Suezkanal blockiert hat und so weiter. Wir mussten eine Alternative finden.

Und so kamen sie darauf, den Airbus zu kaufen, mit dem vor Kurzem noch Ortskräfte der Bundeswehr aus Afghanistan evakuiert wurden?

Wir haben mit dem Brainstorming begonnen, und die erste Idee war, einen Zug aufzustellen. Wir wollten zwölf Wagen kaufen mit einer schönen Lok und hatten auch einen schönen Zug gefunden – der wurde uns aber von einem russischen Oligarchen weggekauft. Ein Kollege sagte dann, warum nicht ein Schiff?

„Und dann hatte ich die Idee mit dem Flugzeug“

Ein Schiff?

Ja, ein Schiff. Aber wir haben dann schnell gesehen, dass wir das nicht hierhin transportiert bekommen in der ausreichenden Größe. Und dann hatte ich die Idee mit dem Flugzeug. Alle waren ganz aufgeregt und meinten, das könnte gehen.

Das mit dem Transport ist bei dem Flugzeug jetzt aber auch nicht so einfach ...

Wir dachten zuerst an eine Transall. Die könnte sogar hier in Hodenhagen landen. Wir haben hier einen Sportflugplatz, auf dem die Transall landen kann. Das wären nur so fünf Kilometer zu uns in den Park gewesen. Das wäre auch von den Kosten her toll gewesen. Und dann sind wir bei einer Versteigerung auf die „Kurt Schumacher“ gestoßen, den Airbus – und haben den Zuschlag bekommen.

„Die erste Idee war eine Transall“: Dann hat Fabrizio Sepe einen deutlich größeren Airbus A310 gekauft. Quelle: Ole Spata/dpa

Gut, das ist ein Flugzeug mit Geschichte. Aber ist das nicht völlig verrückt, ein so großes Gefährt über Landstraßen rund 50 Kilometer durch die Dörfer der Wedemark in den Heidekreis zu fahren? Die Straßen sind dafür doch gar nicht gemacht.

Nein, natürlich nicht. Aber unser Transporteur sagt, das geht auf einzeln gesteuerten Fahrzeugen, die keine so ausladenden Wendekreise haben. Die fahren maximal fünf Kilometer pro Stunde. Ein Transportsystem für den Rumpf, zwei für die Flügel und einer für die Triebwerke. Das wird alles auseinandergebaut. Das ist nicht der Flieger als solcher. Um Gottes willen!

„Die Behörden sagen, das geht“

Und so einen Transport bekommt man durch kleine Ortschaften bugsiert, ohne alles kaputtzumachen?

Die Gutachten und Messungen des beauftragten Transportunternehmens sagen, das geht. Wir haben den Antrag gestellt und hatten binnen einer Woche die Genehmigung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Das bedeutet, die Landesbehörde sieht keine Gefahr für den Verkehrsraum. Jetzt sind wir in der detaillierten Abstimmung mit den jeweiligen Umweltbehörden für den Raum seitlich der Straßen.

Der Airbus A310 „Kurt Schumacher“ der Luftwaffe startet im Januar 2020 auf dem Flughafen Köln Bonn in Richtung Wuhan, um Deutsche aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Aber die Grünen in der Regionsversammlung und Helge Zychlinski, der Bürgermeister der Wedemark fürchten um die Bäume auf der Strecke. Haben die nicht recht?

Ich transportiere auch das erste Mal einen Airbus. Aber mit dem Antrag an die Landesstraßenbehörde wurden alle Betroffenen informiert. Herr Zychlinski hätte also im Bilde sein können und dennoch habe ich mich bei ihm für das Durcheinander entschuldigt. Wenn ich Bürgermeister wäre, und ich lese in der Zeitung, es müssen 100 Bäume gefällt werden, wie das vor Ort behauptet wurde, wäre ich auch vom Stuhl gefallen. Wir haben vollstes Verständnis für die Sorgen aller Menschen, die in den betroffenen Gemeinden wohnen und leben.

Wie viele Bäume müssen denn gefällt werden?

In der Gemeinde Wedemark müssen nach den Gutachten des Transporteurs keine Bäume gefällt werden. Es gibt Passagen, in denen Bäume auf Verkehrsinseln stehen. Der Transporteur hat nach den letzten Messungen an dieser Stelle eine Verschalung der Bäume vorgesehen. Im Heidekreis gibt es eine Stelle, an der zwei bis maximal sechs wildgewachsene Jungbäume, die nah am Straßenrand stehen, leider gefällt werden müssen.

Also Hand aufs Herz: Höchstens sechs Bäume müssen dran glauben?

Die Sorge um die Alleen möchten wir den Bürgern auch nehmen. Der Flieger wird in ein Gerüst gepackt, sodass er unter den Bäumen entlang gezogen werden kann und die Äste über ihn wegrutschen, ohne dass dort ein Kahlschlag entsteht. Er fährt so langsam, dass große Äste dann angehoben und gestützt werden können. Der Transport ist auch nur in der Mitte hoch, der Rumpf ist ja rund. Also ist er nah an den Bäumen schon viel niedriger. Das habe ich dem Bürgermeister so erklärt, und das wollen wir am Donnerstag bei einem runden Tisch mit unserem Transporteur noch einmal näher erläutern.

Von Karl Doeleke