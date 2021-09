Inzidenzen in Niedersachsen gehen zurück

Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist wieder gesunken. Sie betrug am Mittwoch nach Auskunft des Sozialministeriums 51,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner, deutlich unter dem Bundesschnitt (65,0). Vor einer Wochen hatte die Inzidenz in Niedersachsen noch 68,3 betragen. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,3 und die Rate der Belegung von Intensivbetten bei 5,4.

Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, führte den Rückgang der Inzidenzen auch darauf zurück, dass die Niedersachsen im Augenblick weniger mobil seien als nach Ende der Sommerferien, als die Infiziertenzahlen durch Reiserückkehrer nach oben schossen. Auch das sehr enge Testregime in den Schulen habe dazu beigetragen, dass die Zahl der Infizierten kurzzeitig wieder in die Höhe gegangen sei. Spitzenreiter bei den Inzidenzzahlen ist die Stadt Salzgitter mit 115,5. Über einer Inzidenz von 50 lägen derzeit in Niedersachsen 21 Landkreise.

Pörksen weist Wulffs Kritik zurück

Regierungssprecherin Anke Pörksen wies die Kritik von Altbundespräsident Christian Wulff zurück, an den Schulen herrsche im Vergleich zu den Regelungen für Erwachsene ein zu strenges Regime. „Wir haben uns das sehr gut überlegt und möchten den Präsenzbetrieb an den Schulen unbedingt aufrecht erhalten.“ Bei dem Altbundespräsidenten scheine offenbar eine andere Grundüberzeugung vorzuherrschen, merkte Pörksen an: „Niedersachsen geht bewusst einen sehr vorsichtigen Weg.“

