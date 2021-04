Hannover

Jäger haben in Niedersachsen wohl versehentlich zwei junge Wölfe erlegt, die wegen des strengen Artenschutzes gar nicht hätten geschossen werden dürfen. Für beide weiblichen Jungtiere gab es keine Abschussgenehmigungen, wie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) auf Anfrage der Grünen im Landtag eingeräumt hat. Fraktionsvize Christian Meyer sprach von „Welpen“, die bisher „für keinen einzigen Nutztierriss verantwortlich gemacht werden konnten“.

Das eine Tier wurde im Februar bei Löningen im Kreis Cloppenburg geschossen, das andere im gleichen Monat bei Ebstorf im Kreis Uelzen. Grundsätzlich gab es Ausnahmegenehmigungen für die Jagd. Sie bezogen sich aber jeweils auf ausgewachsene männliche Tiere: die Leitrüden des Herzlaker und des Ebstorfer Rudels. Beide Rudel werden für Nutztierrisse in den Regionen verantwortlich gemacht.

Meyer erklärte die Wolfspolitik von Lies für „grandios gescheitert“. Die Jäger hätten Welpen erlegt, die zudem nicht einmal bei Wolfsübergriffen aufgefallen seien. „Ihre DNA wurde bislang bei keinem gerissenen Weidetier erfasst“, sagte Meyer. Jäger würden im Auftrag des Landes „einfach irgendwelche Tiere“ abschießen. Diese „Wild-West-Methode“ sei unvereinbar mit dem strengen Schutzstatus des Wolfes.

Lies will nicht von „Welpen“ reden

Niedersachsens Umweltminister bestreitet gar nicht, dass statt der gesuchten Leitrüden zwei junge weibliche Tiere erlegt wurden. Er will aber lieber nicht von „Welpen“ sprechen. „Die Definition, dass Wölfe unter einem Jahr Welpen sind, macht sich die Landesregierung nicht zu eigen. Es handelt sich bei den geschossenen Tieren vielmehr um juvenile Wölfe“ – und die könnten in ihrem Erscheinungsbild erwachsenen Wölfen so ähnlich sein, dass Jäger das im Gelände schon mal verwechseln könnten. Mit anderen Worten: Die jungen weiblichen Wölfe waren erstens keine „Welpen“ und wurden zweitens versehentlich abgeschossen.

„Grandios gescheitert“: Grünen-Fraktionsvize Christian Meyer hält nichts von der Wolfspolitik des niedersächsischen Umweltministers Olaf Lies (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Keine Welpen? Damit will Grünen-Politiker Meyer SPD-Umweltminister Lies nicht durchkommen lassen. Meyer hat gute Argumente: Das niedersächsische Naturschutzamt NLWKN führt auf seiner Internetseite Buch über jeden getöteten Wolf. Das NLWKN ist dem Umweltministerium direkt unterstellt und führt die beiden am 11. und 26. Februar getöteten Tiere ausdrücklich als „Welpen“. Genauso verfährt das Bundesamt für Naturschutz in seiner Dokumentation getöteter Wölfe.

„Geheime Abschusslisten“

Warum aber umschifft Lies den Begriff „Welpe“ so ausdrücklich? Die Antwort könnte in den Abschussgenehmigungen selbst liegen – Meyer spricht von „geheimen Abschusslisten“, da Lies sie unter Verschluss hält.

Die Erlaubnis zum Abschuss des Herzlaker Rüden liegt der HAZ vor. Auch darin ist von „Welpen“ die Rede, deren Abschuss ausdrücklich verboten ist. Wörtlich heißt es: „Die Entnahme von Welpen ist auszuschließen“. Die Erlaubnis zum Abschuss des Leitrüden wurde Ende Dezember noch einmal bis Mitte April verlängert. Wahrscheinlich ist, dass auch das Verbot, Welpen zu töten, weiterhin Bestand hat. Meyer ist sicher: „Der Abschuss von Welpen ist nach der Abschussgenehmigung des Umweltministeriums eindeutig illegal und verboten.“

Das Ministerium bleibt bei seiner Haltung: „Die Tötung der hier in Rede stehenden jungen Wölfe ist vollumfänglich vom Bundesnaturschutzgesetz gedeckt.“

Von Karl Doeleke