Hannover

Niedersachsen will den Abschuss von Wölfen erleichtern. Die rot-schwarze Landesregierung plant jetzt nach längerem Zögern, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Das gleiche soll für den Goldschakal gelten. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU wollen eine entsprechende Änderung des Jagdgesetzes in den Landtag einbringen. Für die Abschüsse sind künftig die Jäger zuständig. Es bedarf aber wie bisher einer Ausnahmegenehmigung, weil Wölfe ganzjährig geschützt sind.

„Liegt eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vor, kann die Jagdbehörde durch Verfügung für einen oder mehrere Jagdbezirke eine Jagdzeit für die Erlegung eines oder mehrerer Wölfe festlegen“, heißt es in dem Gesetzentwurf.

Behörde reagiert auf zunehmende Bedrohung

„Der Abschuss des Wolfes ist dort, wo keine anderen Abwehrmaßnahmen zielführend sind, die einzig richtige Antwort auf die zunehmende Bedrohung“, begründete CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer die Gesetzesänderung. „Wenn sein Fortbestand nicht länger gefährdet ist, gehört der Wolf wie jedes andere Wildtier auch ins Jagdrecht aufgenommen.“

„Es ist ein wichtiges Signal für die Weidetierhalter und Jäger in Niedersachsen“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Schmädeke. Der mehrfachen Risse von Weidetieren trotz Einzäunung in diesem Jahr zeigten, dass die immer wieder geforderte wolfsabweisende Zäunung der Nutztiere nicht die alleinige Lösung der Probleme sei.

Am Schutzstatus ändert sich nichts

„Auch die SPD-Fraktion hat sich dazu entschieden, den Wolf ins Jagdrecht zu nehmen“, sagte die SPD-Abgeordnete Karin Logemann der HAZ. Das ändere aber nichts an seinem Schutzstatus. Logemann sprach von einer „gesetzlichen Weichenstellung“, mit der das Land schnell auf eine Bundesregelung zu Wolfsbeständen reagieren könne.

Niedersachsen fordert schon länger vom Bundesumweltministerium, den „günstigen Erhaltungszustand” für Wölfe in Deutschland festzustellen und eine Untergrenze nach französischem Vorbild festzuschreiben. In Niedersachsen leben nach Schätzungen von Experten 350 bis 400 Wölfe – und die Population wächst schnell. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte vor einigen Monaten ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass klären soll, ob der Wolf überhaupt noch in seinem Bestand gefährdet ist. Lies hat in den vergangenen Monaten mehrere auffällige Wölfe in Niedersachsen abschießen lassen.

Von Marco Seng