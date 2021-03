Osnabrück

Mitten in der Pandemie startet die Stadt Osnabrück ein Projekt, um neue Impulse für das Nachtleben der Stadt zu geben. Zum 1. April tritt Jakob Lübke seine Stelle zum Nachtbürgermeister an. Der 27-jährige Musiker soll Ideen für Events haben, zentrale Anlaufstelle für Gastronomen und Kulturschaffende sein und generell das Nachtleben in der 170.000-Einwohner-Stadt attraktiver machen. Nachtbürgermeister gibt es in Deutschland unter anderem schon in Mannheim, Mainz und Berlin.

Sie fangen mitten im Lockdown an - was macht denn ein Nachtbürgermeister, wenn er nichts machen kann?

Zuallererst hilft man beim Nichtsmachen. Die Unternehmen sind ja trotzdem da und brauchen Unterstützung. Da werde ich Vermittlungsarbeit leisten. Gerade wenn Osnabrück mit meiner Person einen zentralen Ansprechpartner hat, der auch Kontakt zur Landesregierung aufnehmen kann und für die Interessen der Kulturbranche sprechen kann.

Wie ist denn die Stimmung in der Gastro- und Kulturszene?

Ich bin beeindruckt, an wievielen Stellen es hoffnungsvoll ist. Das finde ich auch total wichtig. Jeder Akteur, der sagt, ich habe eine gute Idee, den muss man unbedingt unterstützen. Aber viele Leute sind auch einfach genervt und leiden unter der Perspektivlosigkeit. Darunter sind auch viele gute Unternehmer, die es echt hart trifft, und die allmählich zu kämpfen haben, sich noch zu motivieren. Nach einem Jahr Pandemie ist es wirklich dramatisch.

Beim jüngsten Gipfel von Kanzlerin und Länderchefs war wieder keine Rede von der Kulturbranche ...

Da muss man endlich Lösungen finden. Die Soloselbstständigen und selbständigen Unternehmer in der Kulturbranche in Hartz IV zu schicken, kann keine Lösung sein. Unternehmen haben zum Teil seit einem Jahr keine Einnahmen und warten immer noch auf die Novemberhilfe. Ich finde auch, dass der Begriff der Hilfen nicht angemessen ist. Wir untersagen unternehmerische Tätigkeit, womit die Leute ihren Lebensunterhalt verdienen, zum Gesundheitsschutz der Gesellschaft. Da muss man meiner Meinung nach nicht Hilfen stellen, sondern Entschädigungen leisten. Wichtig ist auch ein Signal, dass die Leute sehen, es kümmert sich jemand um mich.

Sie haben hier in Osnabrück studiert?

Ja, ich habe am Institut für Musik Jazzgitarre studiert. Ich habe als Musiker fröhlich gearbeitet und so 150 bis 160 Auftritte im Jahr gehabt, als Sologitarrist bei Hochzeiten, bei Musical- und Opernproduktionen, habe Songs geschrieben und auch Booking-Management gemacht. Ich konnte entspannt mein Leben leben und habe mich wohl gefühlt. Das fehlt mir auch emotional.

Dann kennen Sie auch Jendrik Sigwart, den diesjährigen ESC-Teilnehmer?

Ja, den habe ich auch am Institut hier kennengelernt. Das zeigt, dass aus Osnabrück eine geile Qualität kommt. Mit Jendrik zusammen habe ich in einer Musical-Produktion gespielt, hier am Theater. Hier sind geile Leute, bring die zusammen und guck, was du mit denen machen kannst.

