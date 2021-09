Jamel

Es war eine Zäsur im Fall Jamel. Fritz Kalf war 1990 Bürgermeister der Gemeinde Gägelow geworden, angetreten war er mit Ziel, die Gemeinde voranzubringen. Er war es, der mit pragmatischer Politik Gägelow zum Gewerbestandort machte, direkt vor den Toren der Stadt Wismar. Doch auf die Entwicklung der Region fiel ein brauner Schatten. Jamel, beziehungsweise einige der Bewohner, galten schon vor der Wende als rechtsradikal.

Doch Ostern 1992 eskalierte die Situation, mehr als 100 Neonazis feierten in Jamel Hitlers Geburtstag. Der Bürgermeister, der sich von Polizei und Staat im Stich gelassen fühlte, stellte sich den Jugendlichen mit einer Schrotflinte in den Weg. Das Bild des verzweifelten Kommunalpolitikers ging durch die Medien. Und es wirkte, zumindest kurzzeitig. Die Polizei reagierte mit Kontrollen.

Überfall auf Jugendgruppe

1996 kommt es zu einem Überfall von Neonazis auf Urlauber auf einem Zeltplatz in Leisten am Plauer See, mit dabei, Einwohner aus Jamel. Mehrere Jugendliche, die zu einer christlichen Reisegruppe gehören, werden verletzt, ebenso wie ihre Betreuer.

Die Jahre vergingen, die Region entwickelte sich, Jamel blieb, wie es war. Familien, die in dem Dorf, das nur über eine Sackgasse verfügt, Häuser kauften, zogen wieder weg. Es gab ungeklärte Brände, Feiern mit rechten Anhängern aus dem ganzen Norden. Wehrsportübungen im angrenzenden Wald und vieles mehr, was strafrechtlich auch kurz nach der Wende keine Grauzone mehr war.

2003 geht Fritz Kalf erneut in die Offensive, mit einem offenen Brief über die Zustände in Jamel geht er an die Medien. Fernsehsender berichten, Journalisten stehen Schlange bei Fritz Kalf, inzwischen 72 Jahre alt, aber immer noch kämpferisch.

Polizei fährt täglich Streife

Fortan fährt die Polizei regelmäßig Streife in Jamel. Doch an der Situation ändert das wenig. Auch als nach Fritz Kalf sein Nachfolger Uwe Wandel das Bürgermeisteramt in Gägelow übernimmt. Wandel, Geschäftsmann und ein Freund deutlicher Worte, erkennt schnell, dass die Politik sich nicht sonderlich für das Problemdorf interessiert. Auch er macht immer wieder auf die Zustände aufmerksam.

Denn Jamel wird immer mehr zum Treffpunkt der rechten Szene im Norden. Schilder tauchen im Ort auf, auf denen unter anderem der Geburtsort Adolf Hitlers angezeigt wird. Polizei und Ordnungsbehörden reagieren nur zögerlich. Zahlreiche Politiker kommen nach Jamel, Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ist darunter, Gregor Gysi sowie zahlreiche Innenminister.

Großaufgebote der Polizei sichern mittlerweile die Veranstaltungen im Dorf ab, immer wieder treffen sich zahlreiche Anhänger der Szene zu Volksfesten in Jamel.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD, l) besucht am 20.09.2010 die Familie Lohmeyer. Quelle: Jens Büttner/dpa

Die Chronik von Jamel

2004 muss der Kopf der Gemeinschaft, Sven Krüger, für zehn Monate in Haft, unter anderem wegen Diebstahls und Bildung einer bewaffneten Vereinigung.

2009 kauft er das ehemalige Betonwerk im Grevesmühlener Gewerbegebiet. Dort haben sich die Rechtsextremisten in einem sogenannten Thing-Haus eingerichtet.

Das Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer steht am 21.02.2012 vor seinem Haus in Jamel bei Wismar. Quelle: Jens Büttner/dpa

2004 kaufen Horst und Birgit Lohmeyer aus Hamburg das alte Forsthaus im Ort. Sie sagen später, sie hätten das rechte Potenzial im Ort unterschätzt. Die Konflikte mit einigen Bewohnern spitzen sich zu. Allerdings überschreiten die Übergriffe nie eine Grenze, strafrechtlich gibt es kaum eine Handhabe für die Behörden.

Horst und Birgit Lohmeyer in Jamel Quelle: Lutz Roessler

2007 gibt es das Festival „Jamel rockt den Förster“. Knapp 30 Leute kommen.

2009 schafft Sven Krüger den Einzug in den Kreistag von Nordwestmecklenburg.

Ein Wahlplakat der NPD hängt im September 2011 in Jamel bei Wismar vor dem Gutshof, der von Rechtsextremen bewohnt wird. Quelle: Jens Büttner

September 2010: Die Polizei entdeckt bei einer Durchsuchung bei Sven Krüger in Jamel gestohlene Baumaschinen. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten aufgrund von Verdachtsmomenten die Wohn- und Geschäftsräume des NPD-Mitgliedes in Jamel und am Grünen Weg in Grevesmühlen durchsucht.

Bereits am 12. August 2010 hatte es dort eine Durchsuchung gegeben, Anlass war eine Plakataktion, bei der Innenminister Lorenz Caffier (CDU) beleidigt worden war. Krüger stand im Verdacht, an dieser Aktion beteiligt gewesen zu sein. Die Plakate waren im Raum Grevesmühlen sowie auf der Insel Poel aufgetaucht.

Im Sommer 2011 verurteilt das Landgericht Sven Krüger zu vier Jahren und drei Monaten Haft wegen Hehlerei und illegalen Waffenbesitzes. Er gibt sein Kreistagsmandat ab.

2015 brennt wenige Tage vor Beginn des Festivals eine leer stehende Scheune auf dem Gelände der Familie Lohmeyer. Wer den Brand gelegt hat, ist bis heute ungeklärt. Das Festival steht zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Aus, es gibt keine Förderung mehr, die Zuschauerzahlen sind überschaubar.

Brandruine von Jamel im Sommer 2015 Quelle: Polizei

Unmittelbar nach dem Brand, der Thema in allen überregionalen Medien ist, melden sich die Toten Hosen bei Birgit und Horst Lohmeyer. Die Band tritt spontan in Jamel auf, es folgen unter anderem Die Ärzte, Herbert Grönemeyer, Mia und viele andere Promis.

2019 wird Sven Krüger in die Gemeindevertretung von Gägelow gewählt, Birgit Lohmeyer hingegen scheitert bei der Wahl, sie erhält nicht genügend Stimmen.

2020 fällt das Festival aufgrund der Pandemie aus.

September 2021: Statt einem Festival gibt es Ersatzkonzerte auf dem Gelände rund um das ehemalige Forsthaus.

Von Michael Prochnow