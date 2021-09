Jamel

Eines der kleinsten Dörfer in Nordwestmecklenburg gehört zu den bekanntesten in Deutschland: Jamel. Der kleine Ort wurde nach der Wende zum Treffpunkt der rechten Szene im Norden. Mit dem Festival „Jamel rockt den Förster“ protestieren die Anwohner Birgit und Horst Lohmeyer seit 2007 gegen die starke Neonaziszene in dem Ort.

Inzwischen ist das Festival bundesweit bekannt – und erhält immer wieder prominente Unterstützung.

Hauptact am Sonnabend ist „Danger Dan“

Den Headliner für das in diesem Jahr deutlich verkleinerte Line-up gab am Freitag die Indierock-Band Leoniden aus Kiel. Die große Überraschung dann am Sonnabend: Als letzter Act kommt Danger Dan auf die Bühne und spielt Klavier – zusammen mit Star-Pianist Igor Levit.

Danger Dan sorgte mit seinem Song „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ für Aufsehen, weil er Politiker offen kritisierte.

Zuvor hatte Levit auf seinem Twitter-Kanal entsprechende Anspielungen gemacht:

Beim ZDF Magazin Royal waren Levit und Danger Dan bereits gemeinsam aufgetreten.

450 statt 1500 Besucher

Das Festival „Jamel rockt den Förster“ hat 2020 eine Corona-Pause eingelegt. In diesem Jahr sind deutlich weniger Besucher dabei also davor. Nur 450 Tickets wurden verkauft, Zutritt bekommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Gastgeberin Birgit Lohmeyer ist zufrieden mit der verkleinerten Version von „Jamel rockt den Förster“. „Alle Abläufe im Hygienekonzept funktionieren gut. Es läuft alles super.“ Vor allem die Organisation, um alle Vorgaben der Behörden einzuhalten, sei im Vorfeld aufwendig gewesen.

Birgit Lohmeyer wird seit dem Auftritt der Toten Hosen von Profis der „KonzertOrganisation“ unterstützt. Da aber auch Musiker momentan auf jeden Auftritt angewiesen sind und bei „Jamel rockt den Förster“ keine Gagen im herkömmlichen Sinn gezahlt werden, hatte das Line-up noch Änderungen bis kurz vor Beginn des Festivals.

Von Malte Behnk/RND