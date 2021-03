„Jerusalema-Challenge“: Dem Klinikum Schaumburg droht ein teures Nachspiel

Schaumburg

Weltweit haben Menschen ausgelassen zu „Jerusalema“ des südafrikanischen Musikers Master KG getanzt. Auch in vielen Einrichtungen in Niedersachsen entstanden eigene Videos zum Song – und etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Agaplesion Klinikums Schaumburg beteiligten sich im Dezember an der Aktion und stellten die Aufnahmen dazu ins Netz. Das könnte nun ein finanzielles Nachspiel haben, denn Warner Music, dem die Lizenzen zum Lied gehören, kassiert bei einigen Unternehmen nachträglich ab.

Das Video habe in den sozialen Netzwerken viele Tausend Aufrufe und Hunderte positive Kommentare erhalten, teilt das Klinikum mit. Es sei zudem viel Zuspruch gekommen, das habe alle Beteiligten motiviert. „Auch für die Mitarbeitenden war es eine große Freude in einer schwierigen Zeit und hat durchaus Mut gemacht“, sagt Jana Schwarz, Sprecherin des Schaumburger Klinikums.

Klinikum entfernt „Jerusalema“-Video aus den Netzwerken

Bisher habe das heimische Krankenhaus noch kein Mahnschreiben von Warner Music erhalten. „Selbstverständlich respektiert das Agaplesion Klinikum Schaumburg die Arbeit der Künstler und akzeptiert somit auch gegebenenfalls zu entrichtende Lizenzgebühren“, teilt die Klinik auf Anfrage mit. Hinzu werde man den Austausch mit dem Rechteinhaber Warner Music suchen. Bis alle rechtlichen Angelegenheiten geklärt sind, habe das Klinikum entschieden, das Video zunächst von den Social Media-Kanälen des Klinikums zu entfernen.

Warner Music, eines der drei weltgrößten Major-Label und Heimat vieler internationaler Künstler, haben die „Jerusalema“-Auftritte von Polizisten, Feuerwehrleuten und medizinischem Personal offenbar nicht so gut gefallen. Zumindest will das Unternehmen nicht akzeptieren, dass die Videos kein Geld in die Kasse spülen. Deshalb fordert der Konzern nun nachträglich Lizenzgebühren.

Auch andere Einrichtungen betroffen

Auch andere medizinische Einrichtungen wie die Mühlenkreiskliniken hatten ein Video zu dem Lied produziert und waren von den Gebühren überrascht worden. Ein Sprecher sagt, dass die Mühlenkreiskliniken durch Medienberichte von dem Thema erfahren und ebenfalls Kontakt zu Warner Music aufgenommen hätten. „Man hat uns versichert, ein gestaffeltes Lizenzmodell für den Song zu entwickeln, welches die Art der Institution und die Verbreitung berücksichtigt.“

Nachgebühren musste etwa das Uniklinikum Schleswig-Holstein zahlen. Auch die Klinik in Hamm erzielte im Nachhinein eine Einigung mit Warner Music.

„Jerusalema-Challenge“: Was sollten Privatpersonen tun?

Betroffen von den Forderungen sind allem Anschein nach nur Unternehmen, Behörden und Verbände. Doch wie sieht es bei Privatpersonen aus? Müssen sie nun Abmahnungen durch Musikkonzerne fürchten, wenn sie Tanzvideos auf Plattformen wie Youtube, Instagram oder Facebook hochladen?

Der Kölner Medienrechtsanwalt Christian Solmecke zumindest rät dazu, derartige Videos aus dem Netz zu entfernen

