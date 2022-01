Hannover

Kaum ein Castortransport, gegen den er nicht Widerstandsaktionen organisierte: Der Umweltaktivist Jochen Stay ist tot. Stay, der lange Jahre auch Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg war, ist am Wochenende im Alter von 56 Jahren an einer Herzerkrankung gestorben, wie die Initiative „ausgestrahlt“ am Dienstag mitteilte. Stay war 2008 einer der Mitbegründer der Organisation. „Sein Sachverstand und seine Begeisterungsfähigkeit werden uns fehlen“, schreibt die Initiative.

Der 1965 in Mannheim geborene Aktivist kam über die sogenannte Graswurzelbewegung zur Anti-Atom-Szene, die vor allem in der Auseinandersetzung um das ehemals als Atomendlager vorgesehene Gorleben nach der Jahrtausendwende zu einer Massenbewegung wurde.

Präventivhaft macht Stay bundesweit bekannt

Der frühere Student der Germanistik und Publizistik wurde 2001 bundesweit bekannt, als er im Vorfeld eines Castortransportes nach Gorleben wegen angeblichen Landfriedensbruch „vorsorglich“ für drei Tage in Polizeigewahrsam genommen wurde – eine Aktion, die das Oberlandesgericht Celle später rückwirkend für rechtswidrig erklärte. Stay organisierte Sitzblockaden und andere Formen gewaltlosen Widerstands.

Auch nach dem Aus für Gorleben als Atomendlagerstandort setzte der im persönlichen Gespräch stets freundliche Stay seine Widerstandsaktivitäten gegen andere Atomlager fort, etwa gegen den Schacht Konrad bei Salzgitter. Auch das vor einigen Jahren eingeleitete neue Endlagersuchverfahren begleitete der Aktivist kritisch.

Von Michael B. Berger