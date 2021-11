Hannover

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Johanniter-Motorradstaffel blicken auf ein anstrengendes Jahr 2021 zurück. Sie leisteten in den Sommermonaten wesentlich mehr Einsätze als noch im Vorjahreszeitraum, der noch komplett im Zeichen von Corona stand. Dieses Mal rückten die Motorradfahrer nicht nur zu Staus auf den Autobahnen Niedersachsens aus, sondern halfen unter anderem auch nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler.

Die 68 Helfer der sieben Staffeln aus den Verbänden Ahlhorn, Aller-Leine, Bremen-Verden, Hildesheim, Northeim, Salzgitter und Hannover-Wasserturm haben insgesamt 122.162 Kilometer auf ihren Motorrädern zurückgelegt und 1195-mal Autofahrern in prekären Lagen geholfen. Zusammengerechnet ergibt das 3804 ehrenamtlich geleistete Stunden.

Unterstützung bei Fluthilfe in Rheinland-Pfalz

„Hinter uns liegt eine lange Saison“, sagt Thorsten Renken, Landesfachberater der Motorradstaffeln. „Nach einem Jahr durch Corona eingeschränkter Einsatzzeiten konnten wir in diesem Jahr wieder unsere gesamte Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen.“ Zum Vergleich: 2020 waren es lediglich 91.936 gefahrene Kilometer, 2873 ehrenamtlich geleistete Stunden und 746 Hilfeleistungen.

Zu den besonderen Einsätzen zählte in diesem Jahr die Fluthilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Ehrenamtlichen begleiteten die bis zu 60 Fahrzeuge starken Johanniter-Einsatzzüge während ihrer Anfahrt in das Überschwemmungsgebiet. Sie sorgten für freie Kreuzungen und die Absicherung auf allen Straßen und Wegen. Im Zielgebiet halfen sie zudem beim Erkunden und im Meldewesen. Die jetzige Winterpause endet wie immer pünktlich zum Beginn der Osterferien im kommenden Jahr.

Von Peer Hellerling