Herr Zick, Sie sind vor wenigen Tagen 99 Jahre alt geworden. Wie haben Sie in diesen Corona-Zeiten Ihren Geburtstag gefeiert?

Ganz zivilisiert, und so wie es sich gebührt in gehörigem Abstand. Ich wohne, seitdem meine Frau vor 18 Jahren gestorben ist, mit meiner Tochter zusammen. Wir haben ein Haus mit großem Garten und Terrasse und haben zusammengesessen, abends kam noch der Enkelsohn dazu. So isoliert habe ich allerdings in fast 100 Jahren noch nie meinen Geburtstag begangen.

Anzeige

Herr Zick, Sie haben viel erlebt in diesen fast 100 Jahren, den Zweiten Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft, die Gründung Niedersachsens, die Aufbaujahre – wie empfinden Sie diese Corona-Zeiten?

Weitere HAZ+ Artikel

Als etwas sehr Eigenartiges. Ich persönlich empfinde es allerdings nicht so schlimm, dass fast alles auf Null gestellt wurde, weil ich mich ja gut selbst beschäftigen kann. Ich sitze jeden Tag am Computer und habe gerade mein letztes Buch fertiggestellt, „Der letzte Zeitzeuge“, in dem ich die letzten 60 Jahre als landespolitischer Journalist beschreibe und alle Ministerpräsidenten Niedersachsens noch einmal durchporträtiert habe. Ich habe, das muss ich zugeben, auch in den letzten Wochen nicht eine Minute Langeweile gehabt – obwohl ich gern mit anderen Leuten zusammen bin. Ich habe ja noch einige Stammtische oder Kaffeekränzchen, die ich jetzt leider nicht besuchen konnte.

Der Journalist Rolf Zick wurde am 16. April 1921 in Dransfeld bei Göttingen geboren. Nach dem Abitur wurde er Soldat, zuletzt Leutnant bei der Luftwaffe. Nach mehrjähriger Kriegsgefangenschaft in Russland wurde Zick Journalist, war bis 1990 für 20 Jahre Vorsitzender der Landespressekonferenz, gründete 1994 den Presseclub in Hannover und hat nach eigenen Bekunden alle Ministerpräsidenten des Landes persönlich kennengelernt und begleitet. Zick verfolgt auch noch heute alle landespolitischen Auseinandersetzungen mit wachem Geist und großem Interesse.

Herr Zick, manche wie etwa der französische Präsident Macron haben die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus mit Kriegszeiten verglichen. Was halten Sie von solchen Vergleichen?

Mit Krieg? Um Gottes Willen. Das kann man doch nicht vergleichen. Wer den Krieg miterlebt hat, dem stockt da doch die Sprache. Der Krieg ist doch der größte Irrsinn aller Zeiten. Das sagt Ihnen jeder, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Ich habe als Flakkommandant 70 Luftangriffe auf Hannover erlebt – das kann man doch nicht mit diesen zivilen Ausnahmetagen vergleichen.

Gibt es überhaupt einen passenden Vergleich?

Ich denke, für meine Enkelgeneration ist es sehr schwierig, in Zeiten zu leben, in denen der Staat einfach den Verzicht auf soziale Kontakte anordnet. Ich bin ja noch in einer Diktatur großgeworden, wo der Staat einfach anordnete, dass alle „stramm zu stehen“ hatten. Jetzt steht die Bevölkerung auch gewissermaßen stramm – aber freiwillig und aus eigener Einsicht. Das finde ich richtig, obwohl wir alle einen Freiheitsdrang haben und uns solche Zwangsmaßnahmen im Grunde völlig zuwider sind.

Was tun Sie selbst, um trotz der Corona-Gefahr alles zu tun, damit wir im kommenden Jahr Ihren 100. Geburtstag feiern können?

Ich lebe diszipliniert, esse zu festen Terminen, morgens, mittags, abends. Und ich habe Gott sei Dank alle gefährlichen Krankheiten schon in der Jugend und in der russischen Kriegsgefangenschaft hinter mich gebracht. Wenn Sie wüssten, was ich schon alles überlebt habe – Diphtherie in der russischen Kriegsgefangenschaft. Das glaubt heute keiner! So lebe ich heute ganz normal, lasse mich nicht gehen und sitze wie aus dem Ei gepellt am Frühstückstisch. Geistig beschäftige mich mit dem Lesen und dem Bücherschreiben.

Worauf freue Sie sich am meisten in der Zeit, die nach Corona kommen wird?

Dass ich wieder zu Veranstaltungen gehen kann, zu meinen Stammtischen, zum Presseclub. Und dass ich nicht beschränkt bleibe auf meine vier Wände. Den 100. will ich wieder in großer Runde feiern. Darum komme ich wohl gar nicht herum.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Michael B. Berger