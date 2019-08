In fast 50 Prozent der Fälle, in denen ein Zug ausfällt, ist ein fehlender Lokführer der Grund. Die Nordwestbahn streicht in Niedersachsen demnächst sogar einige Zugverbindungen. Eine Situation, die Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) nicht länger hinnehmen will.