Juist

Nach der bundesweit ersten standesamtlichen Strand-Trauung am 2. Mai, ist es nun offiziell für alle Paare möglich, sich am Strand von Juist trauen zu lassen, dies teilte die Stadt am Montag mit. Nach Angaben des Standesamtes seien für dieses Jahr alle Termine bereits belegt. Für 2020 gebe es jedoch noch freie Plätze.

Standesamtliche Trauung ist Pflicht

Die evangelische Inselpastorin Elisabeth Tobaben traut bereits seit vielen Jahren Ehepaare direkt an der Nordsee - allerdings erst nach der standesamtlichen Trauung. Nach deutschem Recht ist die standesamtliche Trauung die zwingende Voraussetzung für eine kirchliche Hochzeit.

Exotische Traumhochzeiten

„Kirchliche Trauungen am Strand haben natürlich immer etwas Exotisches“, sagte Pastorin Tobaben. Sie verheirate im Jahr rund drei bis vier Paare, in manchen Jahren auch deutlich mehr. Oft seien es Menschen, die der Insel und dem Meer seit vielen Jahren durch Urlaube verbunden sind. „Die Insulaner sind da eher zurückhaltend und heiraten lieber in der Inselkirche“, sagte die Pastorin.

Von RND/epd