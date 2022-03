Hannover

Niedersachsens Grüne wollen bei der Landtagswahl am 9. Oktober die bisherige Regierungskoalition von SPD und CDU ablösen. Auf einer mehrtägigen Landesdelegiertenkonferenz in Hameln bestimmen sie derzeit ihre Landesliste für das Landesparlament. Zu ihrer Spitzenkandidatin kürten sie am Freitagabend die derzeitige Landtagsfraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Die Hannoveranerin fuhr mit fast 92 Prozent der Delegiertenstimmen das beste Ergebnis unter den ersten fünf Kandidaten ein.

Weil ist den Grünen viel zu bräsig

Hamburg warf in ihrer Vorstellungsrede Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor, der gerne im Herbst mit den Grünen statt mit der CDU weiterregieren will, lediglich „bräsig“ das Land zu verwalten. Weil vertrete derzeit nur Mittelmaß und brauche grüne Anschübe.

In dieses Horn stieß auch der frühere Landwirtschaftsminister Christian Meyer, der mit 86,2 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz zwei der Landesliste gesetzt wurde. Auf Platz drei kandidiert die Landesvorsitzende der Grünen, Anne Kura, die 89,5 Prozent der Stimmen erzielte. Auf Platz vier setzten die Grünen den Finanzpolitiker und Landtagsabgeordneten Gerald Heere, der 89,1 Prozent erhielt. Auf Platz fünf die Landtagsabgeordnete und Atom- und Agrarexpertin Miriam Staudte. Auf Platz sechs wurde die Hannoveranerin Evrim Camuz gesetzt auf Platz sieben die Ostfriesin und langjährige Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz.

Janßen fordert ein Öl-Embargo

Zur Eröffnung des Parteikongresses, der noch bis Sonntag dauert und am Samstagnachmittag von der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang besucht werden soll, forderte der Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen stärkere Boykottmaßnahmen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine. Er finde es sehr problematisch, dass Deutschland Putins Krieg mitfinanziere und pro Tag rund 200 Millionen Euro für Öl und Gas an Russland überweise. „Wir haben beim Öl noch eine Reserve für drei Monate Vollversorgung. Zumindestens hier müssten wir schnellstmöglich die Abnahme einstellen“, sagte Janßen in Hameln. Es stelle sich die Frage, ob nicht auch die Deutschen angesichts des Leids in der Ukraine größere Lasten auf sich nehmen müssten, sagte Janßen. Die Grünen wollen am Sonnabend noch intensiver über den Ukraine-Krieg reden.