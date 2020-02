Hannover

In Niedersachsen brechen immer mehr Opfer von Sexualstraftaten ihr Schweigen und trauen sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Justizministerium spricht von einem deutlich spürbaren Trend. So verzeichnete die Stiftung Opferhilfe im vergangenen Jahr 682 Beratungsfälle bei Sexualtaten, 2018 waren es 593 und 2017 noch 532 Taten. Das teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Vor allem die Beratung von Kindern nahm zu. Während es 2018 noch 58 Fälle waren, gab es 2019 insgesamt 104 Fälle. Sexualstraftaten machten im vergangenen Jahr 38,8 Prozent der Beratungen bei der Opferhilfe aus.

Havliza : Schlimmste Taten

„ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gehören zu den schlimmsten Taten, die man einem anderen Menschen antun kann. Wir reden da über Vergewaltigungen oder Missbrauch von Kindern“, sagte Justizministerin Barbara Havliza ( CDU). Es sei wichtig, dass sich die Betroffenen aus dem Schatten wagten und um Hilfe nachsuchten. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass sich so viele Menschen an die Stiftung Opferhilfe wenden“, sagte Havliza. Sie könne nur alle Betroffenen ermutigen, nicht zu schweigen und vor allem, sich nicht zu schämen. Die Täter sollten sich schämen.

Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen verfügt über elf Opferhilfebüros in denen insgesamt 29 Helfer tätig sind. Zweck der Stiftung ist es, Opfern von Straftaten außerhalb der gesetzlichen Leistungen und über die Hilfen anderer Opferhilfeeinrichtungen hinaus Hilfe zu leisten und Schutz zu gewähren. Die Opferhelfer sind laut Ministerium hauptamtliche Justizsozialarbeiter, die im Bereich Opferschutz speziell geschult seien. Das sei ein zentraler Unterschied zu den Strukturen des „Weißen Rings“, der vorrangig mit ehrenamtlichen Kräften arbeite.

Opfer sind meist weiblich

Laut Ministerium hat die Stiftung im vergangenen Jahr landesweit 2392 Opfer von Straftaten beraten. Der Großteil der Opfer waren mit rund 80 Prozent Frauen und Mädchen. Erwachsene (21-64 Jahre) nehmen das Angebot mit 1146 Fällen am häufigsten wahr. Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre) waren mit 230 Fällen vertreten.

Havliza kündigte für dieses Jahr Berichte von zwei Kommissionen zum Opferschutz an. Anfang Mai will die Kommission zur Prävention von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen beim Landespräventionsrat Niedersachsen (LPR) ihre Ergebnisse vorlegen. Die Kommission wurde 2019 für die strafrechtliche Aufarbeitung der sogenannten Missbrauchsstudie der katholischen Kirche gegründet.

Lügde-Kommission prüft Jugendämter

Die sogenannte Lügde-Kommission beim LPR wurde Ende 2019 als Reaktion auf die Missbrauchsfälle im nordrhein-westfälischen Lügde eingerichtet, die auch durch Fehler des Jugendamtes im benachbarten niedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont ermöglicht wurden. Die Kommission soll den Kinderschutz in der staatlichen Jugendhilfe unter die Lupe nehmen und bis Ende 2020 praxisnahe Empfehlungen formulieren.

