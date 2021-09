Hannover

Justus Scheper, ein 19-jähriger Gymnasiast aus Nordhorn (Grafschaft Bentheim), ist neuer kommissarischer Vorsitzender des Landesschülerrates in Niedersachsen. Sein Vorgänger Florian Reetz hat in diesem Sommer Abitur gemacht und ist deshalb aus dem Gremium ausgeschieden. Scheper geht in die 13. Klasse, an seiner Schule engagiert er sich schon im 7. Jahr in der Schülervertretung. „Man rutscht da so rein“, erinnert er sich und blinzelt in die Sonne.

Erst lokal, dann überregional engagiert

Seine Mutter sei Lehrerin und einer ihrer Schüler, mit dem er auch befreundet gewesen sei, habe ihm von der Schülervertretung erzählt. Da sei er auch neugierig geworden. Inzwischen ist Justus Scheper Schülersprecher und seit zwei Jahren auch überregional aktiv: im Kreisschülerrat und im Landesschülerrat, zunächst als Vertreter der Gymnasien im Raum Osnabrück.

An seiner Schule hat der 19-Jährige für Sozialarbeiter gekämpft, bei der Planung eines neuen Gebäudes und der Turnhalle mit Soccer-Court mitdiskutiert, Waffeln für gute Zwecke verkauft und Weihnachts- oder Osteraktionen mit organisiert. Im Landesschülerrat will er die digitale Bildung voranbringen, die Corona-Welle habe die digitale Kompetenz der Lehrkräfte verbessert, allerdings sei die noch sehr unterschiedlich: „Der eine Lehrer macht Power-Point-Präsentationen, der andere lädt seine Klasse zu virtuellen Rundgängen ein.“ In der Zeit des Distanzlernens hätten einige Jugendliche tatsächlich ihre Aufgaben per Post statt online bekommen, wundert sich der 19-Jährige.

„Schulen möglichst durchgehend offenlassen“

Selbst wenn die lange Zeit im Homeschooling zu teils besseren Bewertungen und dem besten Abischnitt seit Langem geführt habe: Jugendliche wollten in der Schule und nicht zu Hause lernen, sagt Scheper. Die Schulen sollten in diesem Schuljahr „möglichst durchgehend“ geöffnet bleiben.

Die Impfkampagne des Landes für Jugendliche ist viel zu spät angelaufen: Der neue Vorsitzende des Landesschülerrates, Justus Scheper. Quelle: Katrin Kutter

Der Schülervertreter wünscht sich mehr niedrigschwellige Impfangebote für seine Altersklasse: „Warum bringen die Schüler nicht einen Tag Infomaterial nach Hause, die Eltern lesen das durch und unterschreiben und am nächsten Tag können die Jugendlichen geimpft werden?“ Das wäre viel besser als umständliche Besuche im Impfzentrum oder bei Hausärzten, findet der 19-Jährige, der noch zwei jüngere Geschwister im Alter von zwölf und 14 Jahren hat. Die Impfkampagne des Landes für die Zwölf- bis 17-Jährigen sei zu träge angelaufen, kritisiert Scheper.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Karriere in der Politik kann sich der 19-Jährige nicht vorstellen, oder zumindest vorerst nicht. Bildungspolitik sei interessant, aber jetzt will er erst mal sein Abitur machen – und dann Betriebswirtschaftslehre und International Management studieren.

Von Saskia Döhner