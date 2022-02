Hannover

Niederländischer Gouda, französischer Camembert, Schweizer Raclette: Viele der Käsesorten, die wir in Deutschland regelmäßig konsumieren, haben ihren Ursprung im europäischen Ausland. Doch längst nicht jeder Käse, den wir hier essen, wird auch in seinem Ursprungsland produziert. Ganz im Gegenteil: Deutschland produziert sogar deutlich mehr Käse als die Nachbarländer – und einen beachtlichen Teil davon in Niedersachsen.

So viel Käse kommt aus Niedersachsen

Es gibt Regionen in Niedersachsen, in denen sich ein Bauernhof an den nächsten reiht. Milchkühe gibt es hier zuhauf – kein Wunder also, dass das Bundesland auch bei Milchprodukten im Bundesvergleich weit vorne liegt. Sowohl deutschlandweit als auch in Niedersachsen hat die Käseproduktion 2020 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

Rund ein Viertel des in Deutschland produzierten Käses kommt aus Niedersachsen. 2020 wurden in Deutschland etwa 2,64 Millionen Tonnen Käse produziert – davon etwa 627.140 Tonnen in Niedersachsen. Zur Einordnung: Die größten Lastkraftwagen, sogenannte 40-Tonner, können Ladung mit einem Gewicht von 25 Tonnen transportieren. Allein für die niedersächsische Käseproduktion wären also etwa 25.086 Lkw notwendig.

Insgesamt produzieren die deutschen Betriebe deutlich mehr als unsere europäischen Nachbarn – die allesamt für Käse bekannt sind. Frankreich rangiert mit 1,86 Millionen Tonnen Käse noch in einer ähnlichen Größenordnung wie Deutschland. Italien brachte es auf 1,34 Millionen Tonnen. Die Niederlande produzierten 2020 knapp unter einer Million Tonnen Käse – und die Schweiz brachte es gerade einmal auf 203.810 Tonnen. Damit kommt die Schweiz nicht einmal auf halb so viel hergestellten Käse wie Niedersachsen.

Deutschland ist übrigens einer Statistik von Eurostat zufolge der einzige europäische Staat, der mehr als zwei Millionen Tonnen Käse im Jahr produziert.

Diese Käsesorten produzieren niedersächsische Betriebe

Käse ist nicht gleich Käse. Die sogenannte Käseverordnung unterteilt den Käse in Deutschland in unterschiedliche Gruppen. Entscheidend ist der Wasseranteil: So wird etwa Käse mit 56 Prozent Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse als Hartkäse bezeichnet. Bekannte Sorten sind etwa der italienische Parmesan oder Pecorino. Bei Schnittkäse, also etwa Gouda oder Edamer, muss der Wassergehalt zwischen 54 und 63 Prozent liegen.

Harzer Käse – hier noch während des Reifeprozesses – ist ein Sauermilchkäse. Quelle: Matthias Bein (dpa/Symbolbild)

Käsesorten wie Camembert oder Brie fallen in die Kategorie Weichkäse (67 Prozent Wassergehalt). Frischkäse hat mit 73 Prozent den höchsten Wasseranteil. Außerdem gibt es noch halbfesten Schnittkäse (61 bis 69 Prozent), worunter Edelpilzkäsesorten wie Roquefort fallen. Sauermilchkäse, wozu beispielsweise Harzer Käse gehört, hat einen Wasseranteil von 60 bis 73 Prozent.

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gibt Daten über die Produktion der verschiedenen Käsegruppen heraus – allerdings nicht für Niedersachsen alleine. Stattdessen fasst die BLE ihre Angaben für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg als „Region Nord“ zusammen. Fast die Hälfte des produzierten Käses in der Region Nord ist Schnittkäse (43 Prozent).

Eine Sorte, die wir praktisch überall kaufen können, macht einen großen Anteil davon aus. Die Rede ist von Gouda, auf den 51 Prozent der Schnittkäseproduktion entfallen. Hinter Gouda folgen Edamer (29 Prozent) und Tilsiter (11 Prozent). Alle weitere Sorten – wie etwa Appenzeller oder Fol Epi – machen zusammen nur 9 Prozent aus.

Ebenfalls in großen Mengen wird in Norddeutschland Frischkäse produziert. Mit 36 Prozent macht diese Gruppe in der Produktion die zweitgrößte aus. Nicht für jede Käsegruppe gibt es Daten. So lässt sich für Hart- und Weichkäse lediglich ein gemeinsamer Wert ermitteln – der sich gerade einmal auf 6 Prozent beläuft. Camembert und Pecorino werden hierzulande also nur in vergleichsweise geringen Mengen hergestellt.

So viel Käse essen wir

Wenn Deutschland so viel Käse produziert, muss es auch Menschen geben, die diesen essen. Ob als Brotbelag, auf der Pizza oder als kleiner Snack zum Wein: Käse ist in der Tat ein beliebtes Lebensmittel. Der Konsum hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Im Durchschnitt hat jeder von uns im Jahr 2010 noch 23,28 Kilogramm im Jahr gegessen. 2020 waren es mit 25,4 Kilogramm etwa zwei Kilogramm mehr.

Wie viel 25,4 Kilogramm Käse im Jahr wirklich sind, zeigt folgendes Beispiel: 25,4 Kilogramm im Jahr entsprechen 488 Gramm pro Woche. Das klassische Stück Gouda, wie man es in den bekannten Supermarktketten erhält, wiegt 450 Gramm. Jeder von uns isst also pro Woche mehr als ein Stück Gouda – oder eben andere Käsesorten, die zusammen die 488 Gramm ergeben.

Von Thea Schmidt