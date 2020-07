Kai Diekmann und die Insel Usedom: So verliebte sich der Ex-Bild-Chef in Heringsdorf

Heringsdorf

Kai Diekmann kennt die Welt der Medien seit dem Teenager-Alter. Mit gerade einmal 17 Jahren führte er als Schülerzeitungsredakteur ein legendäres Interview mit Altkanzler Helmut Kohl ( CDU, 1930-2017). Mitte der 1980er Jahre begann seine steile Karriere beim Axel-Springer-Verlag, die Ende 2017 auf eigenen Wunsch nach zuletzt 15-jähriger Führung der gesamten Redaktion endete.

Der heutige Potsdamer gehörte zu den einflussreichsten Medienmachern in Europa. Diekmann hatte Treffen in aller Welt mit sämtlichen Politikern, Stars und Persönlichkeiten – von Donald Trump über Putin bis zum Papst. Der Ex-Bild-Chef galt bis zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl ( CDU) als einer seiner engsten Vertrauten. Als Chef der lange Zeit auflagenstärksten Boulevard-Zeitung Europas hat er etliche Teile der Welt gesehen. Er spielte oft die lauteste Trompete auf der Bühne der Presselandschaft.

Genießt die Zeit auf Usedom gerne auf seiner Terrasse mit Meerblick: Ex-Bild-Chef Kai Diekmann. Quelle: privat

Seit fünfeinhalb Jahren hat Kai Diekmann allerdings einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden, der ihm viel Ruhe und Erholung bietet: die Insel Usedom. Auf dem Kulm in Heringsdorf kaufte er im Jahr Januar 2015 eine alte, ruinöse Villa. „Wir haben uns in die Region verliebt. Meine Frau brauchte zum Schreiben ihres Buches viel Ruhe und nutzte dafür die Insel Usedom. Wir entschieden uns dann, hier ein Haus zu kaufen“, sagte er der OSTSEE-ZEITUNG.

Gerade in den Sommermonaten pendeln er und seine Frau Katja Kessler zwischen seinem Haus in Potsdam und dem Kulm regelmäßig hin und her. Nach den ersten Corona-Lockerungen arbeitete er als Zweitwohnungsbesitzer häufig aus seinem Usedom-Office heraus. Regelmäßig twitterte er fröhliche Bilder in die weite Welt hinein.

Für zwei Objekte interessierten sich damals Diekmann und seine Familie – eines in der Grenzstraße in Ahlbeck, das zweite Haus war die besagte Villa auf dem Kulm. Mehrere Jahre renovierte er die Villa und ertüchtigte die Außenanlagen.

Von seiner Terrasse hat er einen grandiosen Blick auf das weite Meer. Zu seinen großen Leidenschaften zählen die Fotografie und das Posten der jeweiligen Ergebnisse in den sozialen Netzwerken. Was für Caspar David Friedrich der Blick auf die Greifswalder Silhouette war, ist heute für Diekmann wohl der Blick aus seinem Fenster auf die Ostsee.

Durch seine Zweitwohnung auf dem Kulm und seine regelmäßigen Besuche auf der Insel Usedom gehört der Ex-Bild-Chef wohl zu den prominentesten Botschaftern der Region in den sozialen Netzwerken. Neudeutsch könnte man ihn auch als „Insel-Influencer“ bezeichnen.

Immer, wenn er zwischen Ahlbeck und Bansin am Strand zehn Kilometer joggt, einen Wein am Strand trinkt oder auf der Terrasse entspannt, postet er Fotos in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder auch Instagram. Tausende Menschen folgen ihm und sehen seine Fotos. „Manchmal ist die Ostsee so rau wie die Nordsee, manchmal aber auch so schimmernd wie die Karibik“, betont er.

In diesem Jahr feiert #Heringsdorf seinen 200. Geburtstag - was für ein wunderbarer Flecken Erde! Inzwischen am liebsten jedes Wochenende.... ❤️❤️❤️ #Usedom Gepostet von Kai Diekmann am Sonntag, 5. Juli 2020

Diekmann renovierte aber nicht nur die Villa an einem der geschichtsträchtigsten Plätze des Ortes, um bei einem Glas Wein den Blick auf die Ostsee zu genießen, sondern er möchte die Geschichte spüren und erlebbar machen. An einem seiner Wände hängen zwölf Lithografien aus der Biedermeier-Zeit (1815-1848), die den wohlhabenden Badeort Heringsdorf in einer Strichzeichnung darstellen. Verschiedene Blickwinkel und Gebäude aus jener Zeit sind darauf zu sehen.

Wenn es die Zeit erlaubt, liest Diekmann in Geschichtsbüchern und setzt sich mit der Historie des Ortes auseinander. Quelle: Hannes Ewert

Die 12 Ansichten von Heringsdorf aus dem Jahr 1844 schaut sich Diekmann gerne an. Quelle: Hannes Ewert

Die Ursprungszeichnungen stammen von Wilhelmine von Schack (1826-1853). „Als Tochter eines hohen preußischen Offiziers und Prinzenadjutanten gehörte sie zu jenem Personenkreis, der schon früh die Vorzüge der reizvollen Lage Heringsdorfs genießen durfte. Die junge Zeichnerin fing mit gerade einmal 20 Jahren die Stimmung des Ortes gekonnt in hübschen Bleistiftzeichnungen ein“, erklärt Historiker Stefan Pochanke aus Schleswig-Holstein, der zu den Zeichnungen kürzlich ein Buch herausbrachte. Erst wurden die Zeichnungen angefertigt, dann folgten die Lithografien.

Erlöse gingen in den Neubau der Heringsdorfer Kirche

Die zwölf Zeichnungen unter dem Titel „12 Ansichten von Heringsdorf nach der Natur gezeichnet im Jahre 1844“ konnten von den Einwohnern gekauft werden. Die Erlöse flossen in den Kirchenneubau. 1848 wurde die Kirche im Wald eingeweiht.

Blick auf die Wandelhalle und den Vorplatz der Heringsdorfer Kirche. Quelle: Dietmar Pühler

„Der Architekt der Kirche in Heringsdorf war Ludwig Persius (1803–1845). Viele Kirchen plante er zu jeder Zeit in und um Potsdam“, sagt er. Deshalb war es für Diekmann umso schöner, die Architektur Persius nicht nur vor der eigenen Haustür in Potsdam zu bestaunen, sondern auch in Heringsdorf.

Info: Das Buch „Das Seebad Heringsdorf zur Biedermeierzeit“ über die Zeichnungen von Wilhelmine von Schack ist unter der ISBN 978-3-9818526-8-4 bestellbar.

Von Hannes Ewert/OZ