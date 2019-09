Hannover

Wenn es nach den Grünen im Landtag geht, darf künftig kein Bauschutt mehr auf Kalihalden in Niedersachsen abgeladen werden. Die Fraktion will einen entsprechenden Antrag ins Parlament einbringen. Darin wird gefordert, dass sogenannte Bauschutt-Deponien auf den sieben Althalden – fünf davon in der Region Hannover – nicht mehr nach Bergrecht genehmigt werden dürfen. Die laufenden Genehmigungsverfahren sollen gestoppt werden.

Onay: Anwohner werden durch Rückstände belastet

Die Anwohner seien durch die Rückstände der Kaliindustrie ohnehin schon belastet, sagte der Grünen-Abgeordnete Belit Onay der HAZ – er ist auch Kandidat seiner Partei für das Amt des Oberbürgermeisters in Hannover. „Man kann eine Altlast nicht heilen, indem man noch mehr Abfall draufpackt.“ Onay forderte die rot-schwarze Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass die Althalden „nicht pauschal als geeignete Deponieflächen zur Entsorgung von Industrieabfällen, Bauschutt und belasteten Böden“ eingeplant werden dürften.

Auf den sieben Halden werden mehr als 150 Millionen Tonnen Rückstände aus dem Kalibergbau oberirdisch gelagert – vor allem Salz. Mit dem Regen wird Salz aus den Halden ausgewaschen, die salzigen Abwässer werden in angrenzende Flüsse wie Leine oder Innerste eingeleitet – oder sie versickern ins Grundwasser. An allen bisher untersuchten Standorten sei eine Versalzung des Grundwassers festgestellt worden, erklärte Onay.

Ministerium: Grenzwerte werden überschritten

Nach Angaben des Umweltministeriums werden an fünf Standorten im Grundwasser die Grenzwerte von maximal 250 Milligramm Salz pro Liter Wasser überschritten – für zwei Standorte gibt es mangels Monitoring keine Angaben. Sechs Kalihalden verfügen demnach nicht über eine entsprechende Abdeckung, um das Einsickern von Salzwasser ins Grundwasser zu verhindern, wie das Ministerium im Februar auf eine Grünen-Anfrage mitgeteilt hatte. Die Grenzwerte werden unter anderem beim Kaliwerk Siegfried-Giesen im Landkreis Hildesheim überschritten. Dessen umstrittene Wiederinbetriebnahmewurde im November 2018 auf Druck von Umweltminister Olaf Lies (SPD) genehmigt. Dafür soll eine zweite Kalihalde aufgeschüttet werden.

Aktuell ist an mehreren Standorten geplant, die Kalihalden mit Bauschutt abzudecken – auch in der Region Hannover. Bei der Halde Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh werden als Deckmaterial Salzschlacken aus dem Aluminium-Recycling verwendet. Bei der Halde Friedrichshall in Sehnde ist eine Abdeckung mit Bauschutt genehmigt. Bei der Kalihalde Ronnenberg läuft ein Genehmigungsverfahren für eine Abdeckung mit Bodenaushub und Bauschutt. Die Halde Hansa in Empelde ist bereits mit Bauschutt und Bodenaushub abgedeckt und begrünt. Für die Halde Hugo in Lehrte wurde bislang kein Antrag vorgelegt.

Grüne kritisieren „profitables Geschäft“ von Betreibern

Laut Onay zeigen alle bisherigen Erkenntnisse, dass Haldenabdeckungen mit Bauschutt nicht wasserdicht sind. Das Durchsickern von Regenwasser werde lediglich verringert, nicht aber gestoppt. Bauschutt könne das Problem der Grundwasser-Versalzung nicht lösen. Die Haldenabdeckungen seien vor allem ein „profitables Geschäft“ für die Betreiber wie Kali + Salz, erklärte die Grünen-Umweltpolitikerin Imke Byl.

Von Marco Seng