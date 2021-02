Hannover

Nach einigen sehr kalten Tagen und Nächten steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen laut Vorhersage auf vergleichsweise warme Werte. Insbesondere das vergangene Wochenende dürfte auch im Raum Hannover für eine Weile als extreme Kälteperiode in Erinnerung bleiben – das gilt jedoch nicht überall gleichermaßen. So kämpfe etwa Hannover nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag mit „nur“ rund Minus 18 Grad, während es im nur 50 Kilometer entfernten Alfeld noch einmal stolze dreieinhalb Grad kälter war.

Sonnabend: Richtung Süden sinken die Temperaturen

Die Listen zeigen die 5 niedrigsten gemessenen Temperaturen im Umkreis von 50 Kilometern um Hannover:

Hameln-Hastenbeck: -17,6 °C

Alfeld: -17,5 °C

Nienburg: -15,8 °C

Hannover -15,1 °C

Braunschweig: -12,8 °C

Die niedrigste Höchsttemperatur war -3,3 °C in Braunschweig.

Sonntag: Alfeld holt sich den Wochenendrekord

Alfeld: -21,2 °C

Hameln-Hastenbeck: -21 °C

Nienburg: -18,8 °C

Braunschweig: -18,7 °C

Hannover -17,8 °C

Die niedrigste Höchsttemperatur war -7,6 °C in Alfeld.

Nacht zu Montag: Deutlich wärmer – und plötzlich führt Hannover die Liste der kalten Orte an

Alfeld: -4,2

Hameln: -3,2

Nienburg: -3,1

Braunschweig: -6,6

Hannover: -8,1

Das waren die kältesten Tage in Hannover in den vergangenen knapp 100 Jahren:

22. Januar 1940: -24,8

16. Februar 1956: -24,3

14. Januar 1987: -22,4

23. Februar 1986: -22,3

10. Januar 1940: -22,1

Der kälteste Tag der jüngeren Vergangenheit war der 2. Januar 1997 mit -20,9. In der Regel sind die Winter in Hannover deutlich wärmer, das gilt vor allem für die Durchschnittstemperatur der vergangenen rund 50 Jahre. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen, liegt die Temperatur dabei gerade mal unter dem Gefrierpunkt. Auffällig dabei auch: Seit fast zehn Jahren liegt der Mittelwert nicht einmal unter dem 0-Punkt:

Von mic/bd