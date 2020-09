Hannover

Auf dem Niedersachsentag der Jungen Union in Hildesheim wird an an diesem Sonnabend der Kampf um den CDU-Vorsitz eröffnete: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz werden als Gastredner in der Halle 39 erwartet. Beide wollen sich im Dezember als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer um den CDU-Bundesvorsitz bewerben. Außerdem werden der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sowie der CDU-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann vor den rund 180 Delegierten reden.

Fühner will JU-Chef bleiben

Die Junge Union wählt bei ihrem Landestreffen auch den neuen Vorstand des niedersächsischen CDU-Nachwuchses. Der bisherige Landeschef Christian Fühner bewirbt sich dabei um eine zweite Amtszeit. Die Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygieneregeln statt.

Von Marco Seng