Im Prozess um eine zerstückelte Leiche hat die Staatsanwaltschaft am Freitag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Göttingen für den Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren gefordert. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.