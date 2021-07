Hannover

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat ihre Forderung nach einem Anerkennungsbonus für das Personal in Arztpraxen mit der hohen Belastung während der Corona-Pandemie begründet. Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland neun von zehn Covid-19-Patienten ambulant versorgt werden, sei ein staatlicher Bonus für MFA in Arztpraxen nur eine gerechte Forderung.

Staatlicher Bonus für Arzthelferinnen „hoch verdient und angemessen“

Aufgrund der großen Herausforderungen in der Corona-Krise haben Pflegekräfte in der Altenpflege einen Bonus von 1000 Euro bekommen. Die ambulante Versorgung habe aber einen höchst effizient arbeitenden Schutzwall um die Altenheime und Krankenhäuser gebildet, so dass es ausreichend Kapazitäten für die Versorgung der Intensivpatienten gab, erläutert die KVN. Die Fachangestellten hätten einen wichtigen Anteil daran, dass die Praxen funktioniert haben und die ambulante Versorgung aufrechterhalten werden konnte. „Ein Bonus für diese Mitarbeiter ist hoch verdient und angemessen. Die Systemrelevanz der MFA zu übersehen, wäre ein schwerer Fehler der Politik“, betont ein KVN-Sprecher.

Medizinische Fachangestellte stehen seit mehr als einem Jahr in vielen Praxen gewissermaßen an vorderster Front. Zu Beginn noch ohne ausreichende Schutzkleidung haben sie in der Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass der Praxisalltag auch unter erschwerten Bedingungen läuft.

Dabei sind sie auch immer wieder mit Patienten konfrontiert, die ungeduldig Testung oder Impfung einfordern.

Ärztekamer wirbt mit Video für Ausbildung

Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) wirbt derweil mit einem YouTube-Video für die Ausbildung zur MFA. „Gerade im niedergelassenen Bereich suchen wir Ärztinnen und Ärzte nach qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. Auch die Pandemie hat die hohe Bedeutung von Medizinischen Fachangestellten für die ambulante Gesundheitsversorgung nochmals hervorgehoben“, betont ÄKN-Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg. „Der Beruf ist spannend und vielseitig – das wollen wir den jungen Menschen auch mithilfe des „Storyteller“-Videos vermitteln.“

Von Susanna Bauch