Bis zu fünf Jahre braucht der Aufbau von Sirenen in Hannover – und auch sonst scheint Niedersachsen ein Problem beim Katastrophenschutz zu haben. Kommunen und Politiker fordern: Das Land muss mehr tun, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Katastrophenschutz in Niedersachsen: Es fehlt an Fahrzeugen – und Geld

