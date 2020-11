Lauenhagen

In Lauenhagen und Nienstädt im Kreis Schaumburg sind Fälle von Katzenpocken aufgetreten. Dabei handelt es sich um eine recht seltene Infektionskrankheit, die Menschen befallen kann. In dem Lauenhäger Fall ist dies tatsächlich auch passiert: Eine Tierarzt-Helfern hat sich bei einer der Katzen angesteckt – mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen.

Auszubildende nahm das Kätzchen mit nach Hause

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf das Problem der streunenden Katzen, das viele Kommunen seit Jahrzehnten plagt.

Sandra Schuster, die in Volksdorf eine Praxis für Kleintiere betreibt, hat im Laufe der Zeit einiges gesehen, darunter durchaus Schlimmes. Aber das Kätzchen, das sie kürzlich aus Lauenhagen angeliefert bekam, sollten sich als spektakulärer Fall erweisen. „Auf den ersten Blick schien das ein normaler Streuner zu sein“, sagt Schuster, „das Kätzchen wies – wohl von Raufereien – verkrustete Wunden auf.“

Eine Lauenhägerin hatte das Jungtier am Straßenrand eingesammelt und dem Stadthäger Tierheim übergeben. Dessen Leiterin Kerstin Kassner reichte es – wie in solchen Fällen üblich – zur Untersuchung an die Praxis von Sandra Schuster weiter. „Manchmal nehmen Mitarbeiterinnen geschwächte Katzen mit nach Hause, um sie aufzupäppeln“, erklärt die Tierärztin. So auch in diesem Fall: Eine Auszubildende kümmerte sich um das Kätzchen.

Betreuerin steckt sich mit Katzenpocken an

Bei den Untersuchungen fielen der Volksdorfer Tierärztin dann ungewöhnliche Stellen am Kopf des Kätzchens auf. Sie testete die Verkrustungen der Wunden und diagnostizierte – Katzenpocken. Dann wurde auch die junge Frau krank, die das Kätzchen betreut hatte. An den Fingergelenken ihrer Hände trieben Pusteln auf. Das Klinikum Minden analysierte das Blut der Tierarzt-Helferin. Auch hier lautete die ärztliche Diagnose schließlich: Katzenpocken.

Veterinäre konnten Katzenpocken lange Zeit nicht recht einordnen, bis schließlich der molekularbiologische Nachweis gelang, dass die Krankheit durch Kuhpocken-Viren ausgelöst wird. In Deutschland dokumentierte man das erste Auftreten bei einer Katze im Jahr 1989, kurz danach wurde der erste Befall bei einem Menschen gemeldet. Wie weit sich die Katzenpocken in die Populationen wilder und halb-wilder Katzen hineinfressen, ist auch für Experten nicht leicht abzuschätzen.

„Ausgewachsene Streuner sind schwer einzufangen“, erklärt Tierärztin Schuster, „wir kriegen meist nur die Kätzchen in die Hände.“ Die Katzen holen sich die Erreger wohl bei der Nahrungssuche, sagt sie. Als Überträger unter Verdacht stehen insbesondere Mäuse.

Die Helferin musste operiert werden

Inzwischen ist in der Praxis Schuster ein zweites Kätzchen mit Pocken-Befall eingeliefert worden, diesmal stammt das Tier aus Nienstädt. Während sich der Lauenhäger Fall am Dorfrand ereignet hat, traten die Katzenpocken hier mitten im Ort auf.

Weil es sich bei den Katzenpocken nach Paragraf 26 des Tiergesundheitsgesetzes um eine meldepflichtige Krankheit handelt, hat Schuster das Veterinäramt des Landkreises Schaumburg informiert. Dessen Leiterin Kerstin Haver sagt, dass derartige Fälle nicht häufig, aber doch gelegentlich aufploppen, „meist im Herbst“. Grundsätzlich stünden die Kommunen in der Pflicht, sich um wilde Katzenpopulationen zu kümmern: „Hier im Landkreis haben inzwischen aber auch alle Verordnungen erlassen, um das Problem über Kastration angehen zu können“, so Haver.

Jenes Kätzchen, das die Pocken auf die Praxis-Mitarbeiterin übertragen hat, musste eingeschläfert werden. Bei ansonsten gesunden Menschen verläuft die Krankheit meist mild. Die Mitarbeiterin der Volksdorfer Praxis musste allerdings an den Händen operiert werden. „Es wird langsam besser, aber zu hundert Prozent kann sie die Hände noch nicht wieder gebrauchen“, sagt Schuster.

