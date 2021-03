Hannover

Niedersachsen hinkt bei der Corona-Impfquote weiter hinter den meisten anderen Bundesländern her. Das liegt möglicherweise auch daran, dass hier an den Wochenenden nur wenig und sonntags fast gar nicht geimpft wird. Die Landesregierung drängt die zuständigen Kreise und Kommunen deshalb jetzt, künftig durchgängig an sieben Tagen in der Woche zu impfen. Nach HAZ-Informationen will das Land den 50 Impfzentren in Niedersachsen per Erlass eine Impfquote vorgeben – pro Tag und Woche. Diese Ziele sollen demnach auch mit Sonntagsarbeit erreicht werden.

„Da geht noch was“

Regierungssprecherin Anke Pörksen kündigte am Dienstag Gespräche mit den Kommunen über eine Beschleunigung der Impfkampagne an. „Wir versuchen dafür zu werben, dass wir insgesamt zu einem höheren Impftempo kommen und uns jetzt wirklich von Woche zu Woche steigern“, sagte Pörksen. Wenn es nach dem Land gehe, würden möglichst auch alle sieben Tage der Woche ausgenutzt. „Da geht noch was.“ Das müsse schneller laufen.

Die Impfzentren seien gefordert, Einsätze an den Wochenenden zu planen, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder. „Damit wir die hohe Impfleistung, die wir an den fünf Tagen in der Woche haben, auch an den Wochenenden durchhalten.“ Nach Angaben der Landesregierung wurden in der vergangenen Woche durchschnittlich 15.000 Menschen pro Tag geimpft. Laut Robert-Koch-Institut haben in Niedersachsen 4,7 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung bekommen (Stand Dienstag), nur in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gab es einen noch niedrigeren Wert. An der Spitze liegt Thüringen mit 5,7 Prozent, gefolgt von Bayern und Hamburg mit 5,6 Prozent.

Landkreise beklagen Lieferprobleme

Pörksen betonte, dass etwa in Hamburg, wo an sieben Tagen geimpft wird, der Bürgermeister den direkten Durchgriff auf die Impfzentren habe. In Niedersachsen könne jedoch die Landesregierung nicht alles anordnen, da Landkreise und kreisfreie Städte für die Organisation der Impfzentren und deren Personalausstattung zuständig seien. „Das klappt unterschiedlich gut.“ Über die Impfziele im Erlass will das Land aber jetzt offenbar doch Einfluss nehmen.

Die Landkreise verweisen auf die Lieferprobleme beim Impfstoff. Wenn tatsächlich bald mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, würden die Kapazitäten in den Impfzentren auch hochgefahren, sagte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. „Wir werden weitere Impfstraßen eröffnen und, wenn das sinnvoll ist, auch an Samstagen und Sonntagen impfen“, sagte Meyer. Wenn sie den vorhandenen Impfstoff auch an drei oder vier Tagen verimpfen könnten, mache es keinen Sinn, das über sieben Tage zu strecken.

Opposition kritisiert Kampagne

Die Landtags-Opposition zeigte sich verärgert über die schleppende Impfkampagne. „Wir haben bereits mehrfach kritisiert, dass an den Wochenenden so gut wie keine Impfungen stattfinden“, sagte die FDP-Gesundheitspolitikerin Susanne Schütz der HAZ. „Solange Impfstoff vorhanden ist, sollte alles daran gesetzt werden, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen.“ Hier die Verantwortung hin und her zu schieben, sei wenig hilfreich.

Schröder verwies darauf, dass auch Verweigerer des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca in den Impfzentren für Leerlauf und Stockungen sorgen. Das Land plane deshalb das Überbuchen von Impfterminen. Ähnlich wie etwa Fluggesellschaften oder Hotels es handhaben, sollen etwas mehr Termine vergeben werden, als Impfstoff zur Verfügung steht, damit am Ende alles gleich gespritzt werden kann. Insbesondere Beschäftigte aus der ambulanten Pflege verweigerten den Impfstoff von Astrazeneca, sagte Schröder.

Von Marco Seng