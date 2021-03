Kein Fünf-Personen-Limit mehr: Gericht kippt Teil der Corona-Regeln in Niedersachsen

Hannover/Lüneburg

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einen Teil der Kontaktbeschränkungen gekippt, die nach der Corona-Verordnung in Niedersachsen bislang galten. Demnach sind Treffen zweier Haushalte künftig auch dann möglich, wenn dabei mehr als fünf Personen im Alter über 14 Jahre zusammenkommen.

Den Antrag hatte ein Mann gestellt, der mit seiner Ehefrau und drei Kindern über 14 Jahren in einem Haushalt lebt. Die bisher gültige Corona-Verordnung hätte es in dieser Konstellation unmöglich gemacht, eine weitere Person zu treffen. Das Oberverwaltungsgericht entschied, dass die fixe Obergrenze von fünf Personen unangemessen sei. Familien, in denen fünf Personen lebten, seien durch die Regelung von allen sozialen Kontakten zu Dritten ausgeschlossen; familiäre und soziale Strukturen seien dabei nicht angemessen berücksichtigt.

„Lebensfremd und nicht sachangemessen“

Es sei „lebensfremd und unter infektiologischen Gesichtspunkten nicht mehr sachangemessen“, von einzelnen Familienmitgliedern zu verlangen, dass sie den Haushalt vorübergehend verlassen, um den Besuch von Dritten zu ermöglichen. Es gilt allerdings weiterhin, dass sich nur Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gericht monierte zudem einen Widerspruch in der Corona-Verordnung. In Hochinzidenzkommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 galt bislang nämlich weiterhin die alte Regel, nach der es keine fixe Obergrenze für Zusammenkünfte gab, sondern nur der Kontakt zu höchstens einer haushaltsfremden Person erlaubt war. Paradoxerweise durfte also ein Haushalt von fünf Personen also ausgerechnet dort, wo die Infektionsgefahr besonders hoch war, eine Person zu Besuch empfangen – und andernorts nicht. Zu diesen Hochinzidenzkommunen zählt unter anderem die Region Hannover.

Musikeinzelunterricht ist erlaubt

In einem anderen Urteil hat das Gericht entschieden, dass Musikunterricht für einen einzelnen Schüler oder eine einzelne Schülerin wieder erlaubt ist. Eine Musiklehrerin hatte dafür gekämpft, den entsprechenden Passus aus der Corona-Verordnung des Landes zu kippen. Einzelmusikunterricht ist demnach wieder zulässig, da er sich nicht von anderen erlaubten Kontakten im privaten Bereich unterscheide, hieß es zur Begründung. Die Beschlüsse sind unanfechtbar, die beanstandeten Regelungen sind in Niedersachsen außer Kraft gesetzt.

Von Simon Benne