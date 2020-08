Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet, dass auch im kommenden Jahr Großveranstaltungen wie der Braunschweiger Karneval wegen der Corona-Krise ausfallen müssen. „Nach dem heutigen Stand wird es keinen Straßenkarneval in Niedersachsen geben, denn es gibt eine Personengrenze, die bei 999 Menschen liegt. Aber fast jedes Bürgerfest ist größer“, sagte Weil am Rande seiner Sommerreise, die ihn am Mittwoch nach Hameln führte. Auch Weihnachtsmärkte werde es in der gewohnten Form in diesem Jahr „sicherlich nicht geben“. Man denke über „corona-gerechte“ Formen von Märkten nach.

Auch Fußballstadien bleiben dicht

Äußerst skeptisch zeigte sich Fußballfan Weil auch, ob es in diesem Jahr noch zu Spielen der Fußballligen vor Publikum kommen werde. „Das Problem besteht weniger in den Stadien, wo man feste Plätze zuweisen kann, sondern in den Wegen dorthin, wo es zu drangvollen Engen kommen kann.“ Natürlich würde auch er sich wünschen, dass man wenigstens im Lauf der Saison zu Spielen mit Publikum komme. Aber das steht für Weil in den Sternen.

Schon zu Beginn der Woche hatte die Landesregierung angekündigt, vorerst keine weiteren Lockerungen der Corona-Regeln vorzunehmen. Mindestens bis Mitte September sollen die geltenden Verbote aufrecht erhalten werden.

Weil : Keine Masken im Unterricht

Nachdrücklich verteidigte Weil die Entscheidung der Landesregierung, dass die Schüler im Präsenzunterricht keine Masken zu tragen brauchen. „Ich glaube, dass wir mit dieser moderaten Position richtig liegen.“ Wichtig sei es, dass die Schüler in festen Lerngruppen unterrichtet werden würden und sich in der Schule an die Abstandsregeln hielten.

Land Niedersachsen will Kontrolldruck erhöhen

Weil betonte, dass die Bekämpfung der gefährlichen Corona-Epidemie auch eine Bürgerleistung sei: „Das kann der Staat allein nicht schaffen.“ Deshalb sei es wichtig, dass sich die Bürger auch aus eigener Vernunft an die Abstands- und Hygiene-Regeln hielten. „Wir werden den Kontrolldruck aber weiter erhöhen“, sagte der Ministerpräsident und kündigte eine Erhöhung der Bußgelder an. Die Regierung erarbeitet derzeit einen entsprechenden Bußgeldkatalog. „Aber ich setze auch auf das Thema soziale Kontrolle, dass Bürger auch ihre Mitbürger an die Regeln erinnern.“

Als Schwachstelle im derzeitigen Schutzkonzept bezeichnete Weil die deutschen Grenzen. Während Urlaubs-Heimkehrer auf Flughäfen zentral getestet werden könnten, sei dies bei privat im Auto einreisenden Menschen nicht der Fall. So gebe es etwa erhöhte Zahlen von Menschen aus den Balkanstaaten.

Wann der Staat wieder „normal“ regiert werde? Darüber wollte Weil nicht spekulieren. „Unsere derzeitige Rechtsgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz.“

Von Michael B. Berger