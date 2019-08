In zwei Wochen startet das neue Schuljahr, und wieder fehlen Pädagogen für Ober-, Real- und Hauptschulen. Im nächsten Sommer wird die Lage noch dramatischer: Dann beginnt Niedersachsen wieder mit dem Abi nach 13 Jahren – und abgeordnete Lehrer müssen zurück an die Gymnasien. Schulleiter regen jetzt an, den Unterricht von vornherein zu kürzen.