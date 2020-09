Kiel

Freitagnachmittag, 4. September: Godwin Bachmann (48) aus Bredenbek besucht mit zwei Bekannten die Ikea-Filiale in Kiel. Sie wollen dort einen Kaffee trinken. Eine Maske tragen sie nicht. Laut Bachmann sind er und seine Begleiter durch Atteste von der Tragepflicht befreit. Noch bevor sie sich setzen, werden sie von Ikea-Mitarbeitern angesprochen. Es kommt zu Diskussionen, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Ikea akzeptiert die Atteste nicht, bietet der Gruppe Faceshields an. Bachmann lehnt ab. Auch davon seien sie befreit. Der Filialleiter ruft die Polizei. Die Polizisten führen ihn und seine Bekannten schließlich aus dem Laden.

Dürfen Unternehmen die Maskenpflicht ausnahmslos durchsetzen?

Es ist ein Konflikt, in dem es um grundsätzliche Fragen geht: Dürfen Unternehmen die Maskenpflicht durchsetzen, auch wenn die Betroffenen gesundheitliche Probleme haben? Beschwerden von Personen, denen trotz Attest der Zugang zu Geschäften in Kiel verwehrt blieb, haben unsere Zeitung in den vergangenen Wochen mehrfach erreicht.

Doch insbesondere in diesem Fall stellt sich noch eine andere Frage: Wie oft wird ein Attest nur vorgeschoben, um damit auch ein politisches Statement zu setzen? „Ich fühle mich als Mensch aussortiert“, sagt Bachmann, der sich mit seiner Geschichte im Möbelhaus an unsere Zeitung wandte. Dass er allerdings auch politisch als Gegner der Corona-Politik auf sich aufmerksam macht, wie noch klar werden soll, sagt er nicht. Aber dazu später.

Ikea bewegt sich in rechtlicher Grauzone

Wie andere große Handelsketten auch hat Ikea das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Kunden verpflichtend gemacht. Ausnahmen, die in der Landesverordnung festgelegt sind, werden nicht gestattet. Das Unternehmen bewegt sich damit in einer rechtlichen Grauzone. Der Protest von Godwin Bachmann ist an dieser Stelle nachvollziehbar.

Das Thema begleitet auch die Antidiskriminierungsstelle des Landes Schleswig-Holstein seit Inkrafttreten der Regelung am 29. April. Weit mehr als 100 Anfragen sind seitdem eingegangen. „Wo Maskenpflicht gilt, treffen Personen ohne Mund-Nasen-Schutz sofort auf Abwehr – auch, wenn sie berechtigterweise keine tragen müssen“, sagt Samiah El Samadoni, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle.

Godwin Bachmann spricht auf Demo von Corona-Gegnern

Gut zwei Wochen nach dem Vorfall bei Ikea – es ist Sonntagmittag, 20. September – demonstrieren an der Kiellinie Gegner der Corona-Maßnahmen. Auf der Bühne der „Querdenker“-Demo steht Godwin Bachmann als Sprecher der Initiative „Eltern stehen auf“. Bachmann macht in seiner Rede deutlich, was er von der Maskenpflicht hält.

Der 48-Jährige bezeichnet den Mund-Nasen-Schutz als „unsägliche Gesichtsbindung“, spricht von „diktatorischen Maßnahmen“, fordert seine Zuhörer in aggressivem Ton auf: „Nehmt diese Windel aus dem Gesicht – und das überall!“ Schüler ohne Maske würden vom Schulunterricht ausgeschlossen, sagt Bachmann. Mit gesenkter Stimme fügt er hinzu: „Weil sie zum Schutz der Ärzte, die uns noch helfen, das Original-Attest nicht vorlegen wollen.“ Er selbst verrät auf Nachfrage der „Kieler Nachrichten“ nicht, aus welchen Gründen er von der Pflicht ausgenommen ist.

Befreiung von Maskenpflicht durch "Gefälligkeitsatteste"

Mittlerweile ist bekannt, wie einfach es ist, per Attest von der Maskenpflicht befreit zu werden. Gegner der Corona-Maßnahmen haben ein Netzwerk aufgebaut, das Kontakte zu Ärzten und Heilpraktikern vermittelt, die „Hilfesuchende“ bei der Befreiung von der Maskenpflicht unterstützen. Der Ärztekammer Schleswig-Holstein liegen derzeit zwei konkrete Beschwerden solcher „Gefälligkeitsatteste“ vor. In anderen Bundesländern sind deutlich mehr Fälle bekannt.

Samiah El Samadoni kann darüber nur den Kopf schütteln. „Das richtet einen riesigen Flurschaden für diejenigen an, die tatsächlich keine Maske tragen können.“ Diese Menschen hätten es umso schwerer, auf Rücksichtnahme zu treffen.

Schleswig-Holsteins Behindertenbeauftragter Ulrich Hase hatte schon Anfang Juni einen amtlichen Ausweis für Menschen vorgeschlagen, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können. Die Ausstellung könne über das Landesamt für soziale Dienste erfolgen. El Samadoni hält das für eine gute Idee. „Alle, die wirklich keine Maske tragen können, würden diese Hürde nehmen.“ Wer nur aus Protest keine Maske trägt, dem würde auch in Zukunft der Zutritt zu Geschäften verweigert.

Recherchen in der Reichsbürgerszene

Godwin Bachmann ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Friedenswerks, ein Verein, den der Autor Tobias Ginsburg zur Reichsbürgerbewegung zählt. Für sein Buch „Reise ins Reich“ recherchierte er monatelang in der Szene. Die Mitglieder bezeichnet er als „Reichsideologen der alten Schule“. Dass jemand wie Bachmann als Sprecher der Initiative „Eltern stehen auf“ auftritt, ist für Ginsburg kein Zufall: „Das ist wahnsinnig gute PR. Der Vorwand, man sorge sich um Kinder, zieht mehr Anhänger an als Schimpfen über die Maskenpflicht oder Fremdenhass.“

Die Corona-Krise sei wichtig für die rechte Szene, da sich Proteste gegen die Einschnitte der Freiheitsrechte leicht instrumentalisieren ließen.

Von Clemens Behr/RND/KN