Die rot-schwarze Landesregierung plant trotz der immer geringeren Infektionszahlen in Niedersachsen keine weiteren Lockerungen der Corona-Regeln. Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen. Viele Konzerte und Feste müssen ausfallen. Auch Freizeitsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball bleiben verboten. Andere Bundesländer erlauben dagegen Kontaktsport ohne Abstand für bis zu zehn Personen. Das geht aus dem Entwurf zur neuen Corona-Verordnung hervor, die am 6. Juli in Kraft treten soll.

Regel bleiben unverändert

Nach der Verordnung, die der HAZ vorliegt, bleiben die Corona-Regeln in Niedersachsen bis zum 20. Juli voraussichtlich weitgehend unverändert. Bei dem 34-seitigen Papier handelt es sich um eine Fassung, die unter anderem noch mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden soll, bevor sie in Kraft tritt. Änderungen sind also möglich. Einzige Neuerung sind derzeit die Reisebeschränkungen für Urlauber aus den besonders betroffenen Landkreisen Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen.

Laut Entwurf bleiben viele Vorgaben bestehen, insbesondere der Appell, physische Kontakte auf das Notwendige zu beschränken, das Abstandsgebot von 1,5 Meter zu fremden Personen sowie die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind bis zum 31. Oktober untersagt. Messen und viele Märkte müssen zudem mindestens bis September warten, bis sie den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Für Clubs, Diskotheken oder größere Feste gibt es noch gar keine Perspektive.

Einschränkungen bis 2021

Bereits Mitte Juni hatte der Krisenstab des Landes angekündigt, dass es eine Rückkehr zum Alltagsleben ohne Corona-Einschränkungen wohl erst im Sommer 2021 geben werde. Selbst wenn es Ende 2020 oder Anfang 2021 einen Impfstoff gebe, benötigten die Produktion und die Impfung größerer Teile der Bevölkerung noch entsprechend Zeit, hieß es.

Von Marco Seng