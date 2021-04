Hannover

Kurz vor dem Start des Abiturs hat Niedersachsen die Testpflicht bei schriftlichen Arbeiten aufgehoben. Am nächsten Montag steht im Fach Geschichte die erste Abiturprüfung an, am 20. April folgt Kunst und dann kommen die Klausuren in Chemie, Religion und Englisch. Auch bei den mündlichen Prüfungen ab Mitte Mai gibt es keine Testpflicht.

Aufhebung der Testpflicht gilt ab sofort

Diesen Beschluss hat das Kultusministerium am Donnerstag mitgeteilt. Sprecher Ulrich Schubert betont: „Bei schriftlichen Klausuren und Klassenarbeiten sowie bei mündlichen und schriftlichen Abschluss- oder Abiturprüfungen ist kein negatives Testergebnis oder eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtvorliegen einer Infektion oder ein anderweitiges aktuelles Testergebnis erforderlich. Die Prüfungen sind unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln durchzuführen. Schülerinnen und Schüler, die der Nachweispflicht nicht nachkommen, haben nach Beendigung der schriftlichen Arbeit das Schulgelände wieder zu verlassen.“ Das Kultusministerium appelliert jedoch an Schüler eindringlich, sich freiwillig zu testen, um den Infektionsschutz für alle zu erhöhen.

Eine präzise Begründung für den Schritt gab es vom Land zunächst nicht. Ein Hintergrund könnte nach Spekulationen allerdings sein, dass die Landesregierung gerichtliche Auseinandersetzungen über die Testpflicht vermeiden möchte, bei denen deren Rechtswidrigkeit festestellt werden könnte.

Zunächst galt Testpflicht bei Arbeiten

Am 12. April war nach zwei Wochen Osterferien der Schulbetrieb mit einer Testpflicht für Schüler und Schulbeschäftigten gestartet. Zweimal pro Woche soll zu Hause ein Selbsttest gemacht werden, ohne negatives Testergebnis soll niemand das Schulgelände betreten. Gleichzeitig war die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler aufgehoben worden, wer sich nicht testen lassen will, muss ins Homeschooling. Für schriftliche Arbeiten gilt jedoch eine Anwesenheitspflicht. Zunächst hatte es geheißen, dass dazu auch eine Testpflicht gehöre. Wer eine Arbeit schreibe, müsse zuvor einen Schnelltest zu Hause machen.

Philologenverband spricht von Fehlentscheidung

Für Horst Audritz ist die Aufhebung der Testpflicht eine „klare Fehlentscheidung“, die zu Chaos an den Schulen führen werde. So kurz vor dem Start des Abiturs sei dies nicht hinnehmbar. Schulen müssten jetzt umplanen und andere Räume suchen, um getestete von nicht getesteten Schülern zu trennen, möglicherweise müssten Lehrkräfte aus dem Homeschooling abgezogen und für zusätzliche Aufsichten eingesetzt werden. Die Angst bei Lehrkräften und Mitschülern steige nach der Aufhebung der Testpflicht, berichtet Wolfgang Schimpf von der Direktorenvereinigung.

Mehr als fünf Stunden zusammen in einem Raum

Bei den Abiturklausuren in den Leistungskursen sitzen die Prüflinge fast sechs Schulstunden, von 8 bis 13.30 Uhr, gemeinsam in einem Raum. Ministeriumssprecher Schubert verweist auf die strengen Hygenievorgaben zum Abitur. So sollen die Räume möglichst groß sein, die Tische vorher desinfiziert werden, gut gelüftet werden und die Türen die ganze Zeit über offen stehen.

Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), appelliert an die Verantwortung aller Beteiligten, sich testen zu lassen. Angesichts der gestiegenen Gefährdungslage an den Schulen durch die hochansteckende sogenannte britische Corona-Mutante (dort wurde die Virusvariation erstmals nachgewiesen) sei die Aufhebung der Testpflicht eine gewagte Entscheidung, findet die Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine: „Wir brauchen strengere Infektionsschutzmaßnahmen und nicht nachlässigere.“

Von Saskia Döhner