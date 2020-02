Hannover/Koblenz

Während Hochwasser durch teils starke Regenfälle weiter das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz, Bayern und Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt, besteht für Niedersachsen derzeit keine Gefahr. „Die Lage ist zum jetzigen Zeitpunkt absolut unproblematisch“, sagt Carsten Lippe vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft. Dagegen war es insbesondere an der Mosel und an der Donau zunächst lange unklar, ob die Höhe der Hochwasserschutzmauern ausreicht.

Ohne einen Wetterumschwung sei nicht von einem neuen Hochwasser im Norden Deutschlands auszugehen, führt Lippe weiter aus. „Kein einziger Pegel in Niedersachsen meldet einen ungewöhnlichen Wasserstand.“ Auch die Harzer Talsperren seien nur etwa halb voll und könnten noch ausreichend Wasser aufnehmen. Lippe empfiehlt Bewohnern von Häusern in Flussnähe, mit der „Meine Pegel“-App des Landesbetriebs die aktuellen Wasserstände im Auge zu behalten.

In Rheinland-Pfalz war das Wasser am Mittwoch in mehreren Städten nahe an das obere Ende der Schutzmauern herangekommen, wie es von der Polizei hieß. Zwischen Cochem und Koblenz mussten wegen Überschwemmungsgefahr mehrere Abschnitte von zwei Bundesstraßen gesperrt werden. Die Mosel war bereits in der Nacht zu Dienstag vielerorts über die Ufer getreten und hatte Straßen und Keller überflutet. In Bayern und Baden-Württemberg schwollen die Flüsse an, das stürmische Wetter riss Bäume und Verkehrszeichen um.

Von Jo-Hannes Rische