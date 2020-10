Hannover

Anders als für den Deutschen Bundestag gibt es für den niedersächsischen Landtag derzeit keine Überlegungen, eine Maskenpflicht einzuführen. Nach einer Leitlinie der Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD) wird eine Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen in Bereichen und Situationen, in denen der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht durchgängig gewahrt werden kann. Eine generelle Pflicht für Menschen, die sich im Arbeitskontext in den Gebäuden bewegen, besteht nicht, wie ein Sprecher weiter mitteilte. Nach Einschätzung der Landtagsverwaltung wird die dringende Empfehlung sehr umfassend befolgt.

Im Bundestag gilt eine Maskenpflicht

Im Bundestag muss seit Dienstag ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Anordnung ist laut Parlamentsverwaltung zunächst bis zum 17. Januar befristet. Bislang galt für den Bundestag nur eine Empfehlung zum Maskentragen. Teile der Hauptstadt überschreiten aktuell die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, die für ein innerdeutsches Risikogebiet gilt.

Von RND/lni