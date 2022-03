Keine Maskenpflicht mehr an Schulen nach den Osterferien

Hannover

In Niedersachsen entfällt mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz die Maskenpflicht für das Bildungswesen, also für Schulen und Kindertagesstätten. Sebastian Schumacher aus dem Kultusministerium sagt: „Insofern können alle Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien ohne Mund-Nase-Bedeckung in Schule kommen – sie müssen die Maske aber nicht weglassen. Es ist ausdrücklich möglich, weiterhin Maske zu tragen. Insbesondere nach den Ferien, in welchen oftmals eine Vielzahl von Kontakten und Reisetätigkeiten stattfinden, kann sich diese Schutzmaßnahme als sehr wirksam erweisen.“

Fällt damit auch die Testpflicht an Schulen und Kitas weg?

Nein. Nach den Osterferien – erster Schultag ist am 20. April – plant das Land eine Woche lang tägliche Tests für alle Schülerinnen und Schüler. „Mit den täglichen Testungen schöpfen wir das Höchstmaß an Sicherheit aus, welches der Bundesgesetzgeber noch lässt. Wir gehen davon aus, erneut eine beträchtliche Anzahl an Infektionen hierdurch zu entdecken und durch die häusliche Testung eine Weiterverbreitung über den ÖPNV und in der Schule zu verhindern“, so Ministeriumssprecher Schumacher.

Nach der Testphase werde es ein freiwilliges Testangebot im Schulbereich geben. Die dreimal wöchentliche Kita-Testpflicht für Kinder ab drei Jahren soll laut Ministerium bis Ende April verlängert werden. Auch in diesem Bereich soll danach auf freiwillige Tests übergegangen werden.

