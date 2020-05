Kinderärzte, Eltern und Wissenschaftler wollen komplette Schul- und Kitaöffnung – doch es gibt auch Gegner

Hannover

Im Zuge der zunehmenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen wird auch der Ruf nach einer schnellen kompletten Öffnung der Schulen und Kitas immer lauter. Er kommt von Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder endlich wieder ihre Freunde treffen können, und die sich nach fast zwölf Wochen im Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling am Rande des Belastungsgrenze sehen. Er kommt aber auch von Kinderärzten und Wissenschaftlern, die um die seelische Gesundheit der Kinder sorgen.

„Depressionen bei Kinder und Eltern nehmen zu“

Thomas Buck, Obmann der Kinderärzte in Hannover, berichtet, dass Depressionen bei Kindern, aber auch Eltern zunehmen. In vielen Familien steige in der Krise auch der Alkoholmissbrauch. Besonders belastet seien Familien, die in kleinen Wohnungen lebten. „Zum Teil sitzen zwei Eltern und zwei Kinder im Wohnzimmer, weil dort das WLAN am besten ist und alle das fürs digitale Lernen oder Arbeiten benötigen“, sagt Buck. Es sei kein Wunder, wenn Spannungen entstünden und die Stimmung eskaliere. Er berichtet von einem Fünfjährigen, der in der nächsten Woche endlich wieder in den Kindergarten dürfe und betont: „Das ist für ihn wie Weihnachten.“ Natürlich müssten in den Einrichtungen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Ausschließen ließen sich Erkrankungen trotz aller Vorsicht aber nicht. „Es werden künftig immer wieder lokale Infektionsherde aufflammen“, sagt Buck.

Rückfall ins Familienbild der Fünfzigerjahre?

Der Mediziner mahnt: „Kinder brauchen soziale Kontakte so wie alle Menschen, das ist ein Grundbedürfnis. Das Virus wird uns noch die nächsten Jahre begleiten, aber die nächsten Jahre ohne Bildung und ohne normales Leben – das geht nicht.“ Zu Hause finde keine Bildung statt, und die soziale Schere gehe immer weiter auseinander. Kinder und Jugendliche seien gleich in mehrfacher Hinsicht die Verlierer der Pandemie, obwohl gerade sie am wenigsten durch das Virus gefährdet seien. „Wir berauben Kinder ihrer Kindheit.“ Er warnt auch vor einem gesellschaftlichen Rückfall ins Familienbild der Fünfzigerjahre. Es seien meist eigentlich berufstätige Frauen, die sich jetzt zu Hause um die Kinder kümmerten, während die Männer weiter arbeiteten.

„Teilhabe für Kinder wird ausgesetzt“

Auch Professorin Anke König, die Frühpädagogik an der Universität Vechta lehrt, spricht von einer doppelten Benachteiligung der Kinder. „Die Forschung weiß kaum etwas über den Verlauf von Corona bei jungen Kindern – im Zentrum der Testungen stehen Erwachsene. Ihre Kontakte zu Gleichaltrigen, zu den Großeltern und Freunden werden beschränkt ohne alternative Kommunikationsangebote. Die Maßnahmen führen zu sozialen Distanzierungen. Teilhabe und Partizipation sind für die jungen Kinder ausgesetzt.“ Man müsse über Distanzregeln und Atemmasken hinausdenken, Kinder könnten sich auch draußen begegnen.

Milliarden für die Lufthansa , nichts für die Schulen

Auch viele Eltern setzen sich bei Demonstrationen für eine komplette Öffnung der Schulen und Kitas ein. Anne Jansen, zweifache Mutter aus Hannover, hat gerade am Dienstag einen entsprechenden Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) geschickt: „Als Erwachsene darf ich wieder alles“, sagt sie, „ins Fitnessstudio oder zum Friseur gehen, im Restaurant essen. Aber den Kindern wird alles verwehrt.“ Die Schulen müssten räumlich und personell so ausgestattet werden, dass Kinder in kleinen Lerngruppen unterrichtet werden könnten, fordert die Elternvertreterin. Der Staat fördere Konzerne wie Lufthansa mit Milliarden, aber für die Bildung sei kein Geld da.

„Gesundheitsschutz geht vor“

Es gibt allerdings auch vehemente Gegener einer weiteren Schulöffnung. Da sind zum einen die Bildungsverbände, die Schulen als „Infektionshochrisikogebiete“ sehen und am liebsten nur die Abschlussjahrgänge vorübergehend in die Schulen gelassen hätten.

Da ist aber auch die Vorsitzende des Landeselternrates, Cindy-Patricia Heine, die eine komplette Öffnung aus Gesundheitsschutzgründen für „grob fahrlässig“ hält. Schon jetzt sei die Einhaltung der Hygienregeln auf dem Schulweg oder in den Gebäuden nicht immer gewährleistet. Besser sei fester digitaler Präsenzunterricht anstatt nur Aufgaben per E-Mail zu verschicken, dadurch würden Eltern auch entlastet. Auch Johannes Schmidt, Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, findet, dass Schulen im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben sollten: „Gesundheitschutz steht an oberster Stelle.“ Wichtiger sei es, neue andere „Spielräume für Kinder zu erschließen“, etwa im Wald oder auf Bauspielplätzen.

