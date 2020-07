Hannover

Alle Krippen, in denen Kinder unter drei Jahren betreut werden, müssen jetzt nicht, wie ursprünglich geplant, ab dem 1. August dieses Jahres, sondern erst ab 1. August 2025 eine dritte Kraft in ihren Gruppen haben, die ausgebildete Sozialassistentin oder Sozialpädagogin ist. Während die Gewerkschaft Verdi dies als „Sparen an der falschen Stelle“ kritisiert, unterstreicht das Kultusministerium, dass man nur der Realität Rechnung trage. Denn viele Krippen hätten angesichts des Fachkräftemangels Mühe, geeignete Bewerber zu finden. Faktisch gebe es aber in rund 80 Prozent der Einrichtungen bereits erfahrene Mitarbeiter, die als dritte Kraft eingesetzt würden. Ihnen fehle jedoch noch die geforderte sozialpädagogische Qualifikation. Damit diese nicht entlassen werden müssten, habe Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), die Pflicht einer dritten Regelkraft in jeder Gruppe um fünf Jahre verschoben, sagte ein Sprecher am Montag.

Dabei werde nichts gekürzt. Alle Gruppen mit mehr als elf Plätzen, in denen drei Fachkräfte arbeiteten, erhielten nach wie vor die Finanzhilfe für den gesamten Umfang der Regelbetreuungszeit. Bislang kümmern sich in einer Krippe zwei Beschäftigte um maximal 15 Kinder unter drei Jahren.

Wann kommt die dritte Kraft im Kindergarten?

Im Kindergarten sind zwei Fachkräfte für 25 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren zuständig. Wann hier die dritte Kraft die Regel wird, ist völlig unklar. Die Opposition war im vergangenen Jahr im Landtag mit dem Vorstoß gescheitert, dies ab 2030 rechtsverbindlich zu machen.

Für Verdi gilt: „Lieber ordentlich personell ausstatten als unnötig hektisch Betreuung sicherzustellen.“ Sprecher Matthias Büschking sagt: „Kindergarten light gefällt nur denen, die geöffnete Einrichtungen zählen. Wie dort das pädagogische Angebot aussieht, ist leider zweitrangig.“ Der Ministeriumssprecher betont, man müsse im Blick behalten, wie viele Fachkräfte auf dem Markt überhaupt zur Verfügung stehen. Es sei wichtig, für den Beruf Werbung zu machen und genügend Nachwuchskräfte auszubilden.

Von Saskia Döhner