Der Heimleiter des umstrittenen Kinderheims Maramures in Rumänien bleibt weiter in U-Haft. Nach einem Haftprüfungstermin Anfang November habe ein Gericht in Baia Mare die Untersuchungshaft für Bert S. und zwei Mitarbeiter nochmals bis Ende November verlängert, gab am Donnerstag der zuständige deutsche Jugendhilfeträger Kinder- und Jugendhilfe Wildfang GmbH in Bothel im Landkreis Rotenburg bekannt.

Heimleiter beteuert Unschuld

Vier Bewohner aus dem Heim für schwer erziehbare deutsche Jugendliche in den rumänischen Karpaten hatten den Männern schwere Vorwürfe gemacht. Sie sollen Heimkinder über Jahre misshandelt, ja sogar versklavt haben. Die rumänischen Behörden hatten die Männer nach einer Razzia in dem Kinderheim Ende August festgenommen. Wie berichtet hatte der Heimleiter Ende November in einem offenen Brief seine Unschuld beteuert und die schweren Haftbedingungen in Rumänien beklagt.

Jugendliche sind wieder in Deutschland

Alle vier in Obhut genommenen Kinder aus dem umstrittenen Sozialprojekt dagegen seien wieder zu Hause in Deutschland, hieß es von Wildfang weiter. Acht Jugendliche nähmen weiterhin am Projekt Maramures vor Ort teil. Gerade die Jugendlichen hatten sich öffentlich extrem unterschiedlich geäußert. Manche bestätigten die Vorwürfe, andere bezeichneten sie als vollkommen aus der Luft gegriffen.

Von Jutta Rinas