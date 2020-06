Quernheim/Hannover

Bei der „Neuen Schauburg“ geht der Anrufbeantworter dran. Das Kino sei wegen Corona geschlossen, sagt der freundliche Mann vom Band. „Eine Wiedereröffnung haben wir für April oder Mai geplant.“

Nun, die Planungen können einem ja schon mal durcheinander kommen in Zeiten wie diesen. Im April ist es bekanntlich nichts geworden mit der Wiedereröffnung des Kinos aus Burgdorf in der Region Hannover, auch im Mai nicht, und nicht mal der Juni ist sicher: In der jüngsten „Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“, wie das Papier offiziell heißt, sind die Kinos wieder nicht bei den Lockerungen dabei. Beobachter rechnen damit, dass es eventuell Ende des Monates was werden könnte. Aber für viele Kinobetreiber wird die Lage von Woche zu Woche schwieriger.

Kino seit 1952

Beispielsweise in der „Lichtburg“ in Quernheim, einem 400-Seelen-Dorf im Kreis Diepholz in der Nähe des Dümmers. Betreiber Karl-Heinz Meier ist mit dem Kino groß geworden, sein Vater hatte 1952 in dem Tanzsaal des Dorfes eine Filmvorführung eingerichtet. Quernheim ist seitdem der „kleinste Kinoort Deutschlands“, wie Meier sagt, die „Lichtburg“ ist berühmt für ihr Beharrungsvermögen in Zeiten der großen Konzerne und lockt Zuschauer aus der ganzen Dümmer-Region an. In Corona-Zeiten aber nützt selbst Beharrung wenig. Meier, auch Vorstandsmitglied im Kinobüro Niedersachsen, sagt: „Es wird Häuser geben, die werden es nicht überleben, die müssen Konkurs anmelden.“

Manche Kinos bekämen Preise und würden auf diese Weise gefördert, heißt es beim Hauptverband Deutscher Filmtheater. Staatliche Unterstützung gebe es aber nur für Kinos mit weniger als sieben Sälen. Die Krise betreffe jedoch alle 1734 Kinos in Deutschland. Immerhin war das Kinojahr 2019 ein gutes Jahr. 113 Millionen verkaufte Kinotickets, 13 Prozent mehr als 2018.

Etliche Bundesländern erlauben schon wieder den Kinobetrieb, unter Auflagen. Nicht so Niedersachsen. Torben Scheller von den Kinos am Raschplatz in Hannover nennt die Situation „zermürbend“: Vom Bund hat er zwar 10.000 Euro Soforthilfe pro Leinwand bekommen. „Davon zahlen wir die Miete und die Betriebskosten“, sagt Scheller; seine Leute sind in Kurzarbeit, er selbst lebt vom Ersparten. Er könne, wenn bald geöffnet werde, mit freien Reihen und Sitzen aufgrund der Abstandsregelungen, finanziell bis September hinkommen. Wenn es danach keine weiteren Lockerungen gebe, müsse man noch einmal über Hilfsmaßnahmen verhandeln.

Zweites Problem: Kommen die Leute? Oder haben sie zu viel Angst? Das könnte gerade bei Karl-Heinz Meier von der kleinen „Lichtburg“ und seiner Zielgruppe schwierig werden: Es sind viele Ältere dabei, die früher abends per E-Fahrrad angerollt kamen. Die würden sich im Moment sicherlich noch nicht trauen, sagt der Betreiber, selbst 69.

Keine neuen Filme

Drittes Problem: Was zeigt man? Es gebe keine neuen Filme auf dem Markt, sagt Meier. Das sei vor allem für größere Multiplexkinos ein Problem. „Stellen Sie sich vor, sie haben zehn Leinwände, aber keinen Film.“ Solche Gedanken machen sich auch andere Kinobetreiber. Bei „Cinemotion“ in Langenhagen (Wunscheröffnungstermin: 9. Juli) hofft man, dass dann das China-Drama „ Mulan“ und der Sci-Fi-Actionfilm „ Tenet“ von Christopher Nolan verfügbar sind.

Frank Kasper, Theaterleiter beim „Astor“-Kino in Hannover, setzt auch auf die beiden Streifen, ansonsten könne man „Repertoireware“ zeigen und die Filme, die im März, bei den Kinoschließungen, gerade angelaufen waren. Aber wichtig wäre überhaupt erst mal, einen Termin zu bekommen, um planen zu können, sagt Kasper – der nicht ganz verstanden hat, wieso Kinos in anderen Bundesländern öffnen können, in Niedersachsen aber nicht: „Warum dürfen wir erst so spät?“

Von der Hygiene her gebe es keine Probleme, beteuert Karl-Heinz Meier: Spender für Handdesinfektionsmittel, Scheiben als Spuckschutz, per Buchungssystem ausreichend Abstand zwischen den Besuchern – „das kriegen die Kinos alle hin“.

Nur: Allzu lange dürfe die Pause nicht mehr dauern, sonst könnte es tatsächlich ein großes Kinosterben geben. Auch ein zweiter Lockdown wäre katastrophal. Nach der Corona-Pause dürfte es jedenfalls viele neue gute Filme geben, glaubt Meier: „Die Drehbuchautoren haben doch jetzt alle Zeit, das alles aufzuarbeiten und tolle Stoffe zu entwickeln.“

