Hannover

Niedersachsen will die Corona-Regeln weiter lockern. Ab dem 22. Juni können voraussichtlich Theater, Kinos und Saunen wieder öffnen. Das geht nach HAZ-Informationen aus dem Entwurf der Landesregierung für eine neue Corona-Verordnung hervor. Demnach können auch Sportvereine ab dem kommenden Montag wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern empfangen. Außerdem sollen die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Künftig soll der Aufenthalt in der Öffentlichkeit in Gruppen von bis zu zehn Personen erlaubt sein. Die neue Verordnung soll am Freitag öffentlich vorgestellt werden.

Opern wieder offen, Clubs bleiben zu

Nach den künftigen Regeln ist der Besuch aller kulturellen Veranstaltungen wieder zulässig. Das gilt auch für Opern, Konzerthäuser und Kulturzentren, die bisher noch geschlossen sind. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter muss zu Personen eingehalten werden, die weder zum eigenen Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von bis zu zehn Personen gehören. Die Veranstalter müssen zudem in geschlossenen Räumen sicherstellen, dass die Besucher eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Auch für Messen, kostenlose Trödel- oder Flohmärkte und ähnliche Veranstaltungen hat die Landesregierung eine Perspektive geschaffen. Sie dürfen nach dem 31. August unabhängig von der Zahl der Teilnehmer zugelassen werden, wenn der Veranstalter Zugangssteuerung und Abstandsregeln gewährleisten kann. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind noch bis Ende August verboten. Clubs, Diskotheken, Shisha-Bars und Bordelle bleiben dagegen bis auf Weiteres geschlossen.

Lesen Sie auch: Deutsche Messe in Hannover hofft auf Neustart im Herbst

Zuschauer beim Sport erlaubt

Beim Sport im Freien werden Zuschauer ab dem 22. Juni wieder zugelassen, sofern sie einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zu Menschen aus einem anderen Haushalt einhalten. Kommen mehr als 50 Zuschauer, müssen die Besucher Sitzplätze einnehmen. Die Veranstalter müssen außerdem die Kontaktdaten der Zuschauer erfassen. Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Landesregierung, Heiger Scholz, sprach am Dienstag von einer Zuschauerzahl von maximal 450 pro Veranstaltung, über die derzeit noch diskutiert werde. Mehr seien nicht kontrollierbar.

Land will Regeln vereinfachen

Niedersachsen möchte die bisherige Corona-Verordnung bis Mitte Juli durch ein kompaktes, leicht verständliches Regelwerk ersetzen. Mit der ab dem 22. Juni geltenden Regelung sei das Land am Ende seines fünfstufigen Lockerungsplans angekommen, erklärte Scholz. Die verbleibenden Grundregeln sollen dann im Juli in einer kompakten Neufassung dargestellt werden. Eine Rückkehr zu einem Alltagsleben ohne Corona-Einschränkungen werde es vermutlich erst im Sommer 2021 geben, kündigte Scholz an. Noch gebe es keinen Impfstoff und zudem könne es in der kälteren Jahreszeit zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommen.

Scholz wirbt für Warn-App

Scholz warb für das Herunterladen der Corona-Warn-App, die seit diesem Dienstag bundesweit freigeschaltet ist. Einige Regierungsmitglieder wie Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hätten das bereits getan. Laut Scholz ist es notwendig, dass über 70 Prozent der Handy-Nutzer die App installieren, um sie effektiv nutzen zu können.

Von Marco Seng