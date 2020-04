Bad Fallingbostel

Der Pastor zitierte aus dem 1. Brief des Paulus, Kapitel 5: „Die Ältesten unter euch ermahne ich: Weidet die Herde Gottes nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder.“ Und alle Leute in den Bänken wussten, was gemeint war: Die Ältesten, das waren die, die in der Kirche das Sagen haben, der Superintendent, das Landeskirchenamt. Der Pastor sagte also, vermittelt durch das Bibelzitat, dass diese Herren sich keineswegs wie Vorbilder verhielten. Ein paar Minuten später erklärte er ganz unumwunden: „Ich bin verdammt sauer auf die Kirchenleitung.“

Das war vor vier Jahren in der St.-Dionysius-Kirche zu Bad Fallingbostel im Heidekreis. Der Pastor hieß Torsten Schoppe und feierte seinen eigenen Abschiedsgottesdienst. Er war gerade zweieinhalb Jahre dort.

Anzeige

Sechs Pastoren gegangen

Normalerweise bleiben Pastoren ungefähr zehn Jahre in einer Gemeinde. In St. Dionysius, wo es zwei Pfarrstellen gibt, sind in den vergangenen zehn Jahren sechs Pastoren gegangen. Zwei davon vielleicht einfach nur, weil sie sich anderswo besser aufgehoben fühlten. Vier haben die Gemeinde in Konfliktsituationen verlassen. Einer wurde genötigt zu gehen, der andere – Torsten Schoppe – ging, weil er es nicht mehr aushielt: Sonst „wäre ich irgendwann erfroren“, sagte er bei seinem Abschied.

Weitere HAZ+ Artikel

Frieden auf dem Kirchberg? St. Dionysius in Fallingbostel. Quelle: Bert Strebe

Uta von Hörsten und Silke Beermann-Tietz legen bündelweise Schriftstücke auf den Tisch, Gemeindeversammlungsprotokolle, Gesprächsnotizen, Schriftverkehr mit der Landeskirche. Die beiden Frauen gehören zu einer Gruppe innerhalb der Gemeinde, die sich „Frieden und Gerechtigkeit auf dem Kirchberg“ nennt (die Fallingbosteler bezeichnen den kleinen Hügel, auf dem ihre Kirche steht, als Kirchberg). Die Gruppe versucht seit Jahren aufzuarbeiten, was da eigentlich mit ihren Pastoren passiert ist. Ganz genau kann man es bis heute nicht sagen, weil viele Beteiligte nicht darüber reden wollen, sie möchten all den Streit beiseite schieben. Gelöst sind die Probleme damit natürlich nicht. „Das ist ja so bei Kirchens“, sagt ein Gemeindemitglied. „Da wird viel unter den Teppich gekehrt.“

Es begann Anfang 2011 mit der Bestellung des aus Hannover stammenden Pastors Florian Schwarz. Schwarz war ein unkonventioneller Geistlicher, er hat in der Drogenberatung und als Zirkusartist gearbeitet, bevor er Pastor wurde, er organisierte Kulturgottesdienste, er sprach nicht getragen-verklausuliert, wie Pfarrer das manchmal tun, sondern klar und offen. Silke Beermann-Tietz erzählt, wie ihr Sohn nach Hause kam und plötzlich völlig begeistert vom Pastor war. Und so ging es vielen in der Gemeinde, auf einmal waren die Gottesdienste voll, Menschen traten in die Kirche ein statt aus.

Vertrauliche Angelegenheiten

Der Gemeinde ging es also gut mit Pastor Schwarz. Vielleicht ging es aber manchem im Team von St. Dionysius nicht so gut mit einem solchen Überflieger, vielleicht fühlten sich manche zurückgesetzt durch seinen Erfolg. Jedenfalls raunte man bald in Fallingbostel von Konflikten auf dem Kirchberg, namentlich mit der zweiten Pastorin Ute Hülsmann. Und dann tauchte der Vorgesetzte auf der Szene auf: Superintendent Ottomar Fricke aus Walsrode.

Den Erzählungen von Silke Beermann-Tietz und Uta von Hörsten zufolge setzte Fricke Pastor Schwarz mehrfach massiv unter Druck, Fallingbostel wieder zu verlassen, wegen interner Unstimmigkeiten im Team. Um welche Unstimmigkeiten es sich handelte, ist nie gesagt worden. Der Kirchenvorstand wusste gar nichts von Konflikten – aber er widersprach dem Superintendenten auch nicht. Ottomar Fricke sagte bloß, es handele sich um vertrauliche Personalangelegenheiten.

650 Unterschriften für den Verbleib des Pastors

Pastor Schwarz entband in einer öffentlichen Kirchenvorstandssitzung alle Beteiligten von der Schweigepflicht. Ohne Ergebnis. Etliche Gemeindemitglieder forderten den Rücktritt des Kirchenvorstands. Ohne Ergebnis. Um die 650 Unterschriften wurden für den Verbleib des Pastors gesammelt. Es nützte alles nichts. Schwarz musste gehen. Im Juni 2013 verabschiedete er sich mit einer Predigt, in der er sagte, man brauche keine Pastoren, keinen Superintendenten und weder Landeskirche noch Bischof, um an Gott zu glauben.

Pastorin Hülsmann ging dann ebenfalls weg. Anfang 2014 arbeitete ein neues Team in der Gemeinde: die Pastoren Torsten Schoppe und Silke Kuhlmann. Schoppe, zuvor in Eldagsen bei Springe, war eigens von der Landeskirche ausgesucht worden, um die Gemeinde, die mit einer Austrittswelle und mit Umpfarrungsanträgen zu kämpfen hatte, zu befrieden.

Nach zweieinhalb Jahren aber verkündete Schoppe, er werde wieder gehen. Als Grund nannte er nach außen zunächst „Generationenkonflikte“ mit seiner Kollegin Kuhlmann. In einem internen Schreiben spricht er davon, dass sie möglicherweise dem Druck der Arbeit nicht gewachsen sei und nicht damit zurande komme, dass die Gemeinde ihn mochte (tatsächlich kamen für ihn sogar 1.000 Unterschriften zusammen). Das Wort „Mobbing“ fällt. Vor allem aber beklagte Schoppe die Unfähigkeit der Kirche, solche Streitigkeiten innerhalb einer Gemeinde zu lösen.

Vorwurf der „Günstlingswirtschaft“

Die Landeskirche, konstatierte er in einer aufgewühlten Gemeindeversammlung im Sommer 2016 in Anwesenheit von Landesbischof Ralf Meister, bewege sich immer nur auf dem Dienstweg – vom Pastor zum Superintendenten zum Regionalbischof zum Landeskirchenamt und zurück. Sprich: Seine Eingaben ans Landeskirchenamt wegen seiner Unstimmigkeiten mit seiner Kollegin landeten wieder beim direkten Vorgesetzten, dem Superintendenten Fricke. Und der, sagte der Pastor vor der Gemeinde wörtlich, „ist befangen“. Schoppe sprach sogar unwidersprochen – Fricke war anwesend – von „Günstlingswirtschaft“.

Tatsächlich wurde in „Falling“, wie die Einheimischen ihren Ort nennen, damals an jeder Ecke herumerzählt, dass der Superintendent mit den Pastorinnen Hülsmann und Kuhlmann befreundet sei. Auch Uta von Hörsten und Silke Beermann-Tietz sprechen davon – und davon, dass Fricke als Dienstvorgesetzter die Möglichkeit habe, einzelne Pastoren zu fördern. Oder eben nicht.

Insider: „Vorgesetzte werden von oben gedeckt“

Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, wieso in Fallingbostel gleich zwei Pastorenteams nacheinander auseinandergebrochen sind. Eine andere gibt es bislang nicht. Superintendent Fricke selbst sprach bloß vage vom Zusammentreffen mehrerer Konflikte. Der ehrenamtliche Kirchenvorstand der Gemeinde, der für Schwarz oder Schoppe hätte eintreten können, sei überfordert gewesen und habe vor dem Superintendenten gekuscht, berichtet ein Insider. Und die Landeskirche halte die Hand über Fricke. „Die Vorgesetzten werden immer von oben gedeckt.“

Und wie ist das jetzt mit der Freundschaft zu den Pastorinnen? Fricke selbst sagt, er sage nichts zu dem Thema. Ute Hülsmann will sich gar nicht äußern, und auch Silke Kuhlmann, die die Gemeinde inzwischen ebenfalls verlassen hat, möchte nichts zu ihrem Verhältnis zum Superintendenten sagen. Die Pastoren Schwarz und Schoppe, inzwischen auf anderen Posten, aber immer noch Angestellte der Landeskirche, reden nicht mit der Presse über ihre Dienstherren.

Mediation in der Gemeinde

In der Gemeindeversammlung im Sommer 2016 kam die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung der Vorgänge in Fallingbostel auf. Bischof Meister versprach, die Landeskirche werde eine „Beratung“ finanzieren. Die hat es auch gegeben, eine Mediatorin redete mit allen Beteiligten. Aber offen angesprochen wurden die Streitigkeiten nicht: Im August 2019 erschien im Gemeindeblatt eine Erklärung, in der viel von „Prozess“ und „Deeskalation“ und „Konfliktkompetenz“ die Rede ist. Ross und Reiter werden an keiner Stelle genannt.

Als der Vater von Silke Beermann-Tietz starb, bat sie darum, dass Florian Schwarz den Beerdigungsgottesdienst halten dürfe – in anderen Gemeinden ist so was eine Formalie. Pfarramt und Kirchenvorstand von St. Dionysius haben es untersagt. Ähnliches passierte den Pastoren Schoppe und Kuhlmann. Manch einer in Fallingbostel hält das für unchristlich. Silke Beermann-Tietz ist zwischen aus der Kirche ausgetreten.

Auf einer der beiden Pfarrstellen von St. Dionysius arbeitet mittlerweile Pastor Peter Gundlack. Er sagt, die Gemeinde versuche, nach vorn zu schauen. Die zweite Pfarrstelle ist gerade mal wieder verwaist.

2018 haben Uta von Hörsten und Silke Beermann-Tietz sogar das höchste Gremium der hannoverschen Landeskirche bei der Aufklärung der Vorgänge um Hilfe gebeten: die Synode. Sie haben ein Schreiben erhalten, dass man ihnen antworten werde. Diese Antwort ist nie gekommen. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher der Landeskirche, die Angelegenheit sei im Landeskirchenamt „liegen geblieben“. Die Antwort sei jetzt in Arbeit.

Die Hoffnung der beiden Frauen, dass mehr als Beschwichtigungen drinstehen, ist gering.

Wie die Kirche organisiert ist Die hannoversche Landeskirche besteht aus vielen verschiedenen Ebenen, Gremien und Ämtern. Auf der Gemeindeebene wirken zum Beispiel Pastor und Kirchenvorstand, Gemeindebeirat und Gemeindeversammlung. Über den Gemeinden stehen auf der Stufe des Kirchenkreises der Superintendent sowie Kirchenkreistag, -vorstand und -amt. Mehrere Kirchenkreise bilden einen Sprengel mit Landessuperintendenten an ihrer Spitze, die inzwischen als Regionalbischöfe bezeichnet werden. An der Spitze der Landeskirche selbst stehen dann als wichtigste Institutionen die Landessynode, der Landesbischof und das Landeskirchenamt. Viele dieser Funktionen haben vor allem geistliche Aufgaben. Das eigentliche Sagen in der Kirche, berichten Kenner, die Entscheidungen über Wohl und Wehe von Personen, liegen bei den Superintendenten und beim Landeskirchenamt.

Lesen Sie auch

Von Bert Strebe