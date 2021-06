Hannover

Die Pläne der Landesregierung für eine dritte Kraft in den Kindergärten sind bei der Opposition im Landtag auf Kritik gestoßen. Grüne und FDP halten den von der rot-schwarzen Koalition angekündigten Stufenplan zum Personalausbau für unzureichend. Auch Verbände und Gewerkschaften äußerten sich eher skeptisch.

Opposition: Zusätzliche Halbtagsstelle reicht nicht

Die Grünen bezeichneten die Einigung von SPD und CDU als faulen Kompromiss und Mogelpackung. „Die Änderungen am neuen Kita-Gesetz reichten bei Weitem nicht, um dem dringenden Bedarf an Kita-Personal nachzukommen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. „Was in den Kitas mindestens gebraucht wird, ist eine zusätzliche qualifizierte vollständige Kraft in jeder Gruppe.“

„Es brauchte erst landesweite Proteste, damit CDU und SPD sich über mehr Personal für die Kinderbetreuung verständigten, und noch immer bleibt die Große Koalition deutlich hinter den Anforderungen in der frühkindlichen Bildung zurück“, kritisierte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling. Mit einer zusätzlichen Halbtagsstelle in Ganztagsgruppen ab 2027 werde es nicht getan sein.

Verbände und Gewerkschaft unzufrieden

Sozialverbände und die Gewerkschaft Verdi sehen im angekündigten Personalausbau einen richtigen Schritt, beklagten aber die zögerliche Umsetzung. „Für die meisten Kitas gibt es bis 2027 noch eine lange Durststrecke, bis eine Entlastung durch eine dritte Kraft kommen wird“, sagte der Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen sei enorm und wachse immer noch. Auch die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen sprach von einem „sehr schwachen Kompromiss“.

Katja Wingelewski von Verdi nannte den Stufenplan des Landes wenig ambitioniert. „Erst in sechs Jahren ist eine verbindliche dritte Kraft vorgesehen. Das betrifft Kinder, die jetzt noch nicht mal geplant sind und Erzieherinnen, die bereits jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeiten.“ Eine gesetzlich verankerte dritte Kraft gehörte zu den wesentlichen Forderungen von Kita-Trägern, Gewerkschaft und Eltern.

Mehr Personal ab 2023

SPD und CDU in Niedersachsen hatten sich am Wochenende nach langem Ringen darauf geeinigt, mit einem Stufenplan mehr Personal für Kitagruppen einzuführen. Darin wird der Start des Personalausbaus ab August 2023 verbindlich vorgeschrieben. Dann sollen zunächst mindestens 2000 zusätzliche Auszubildende mit je 15 Stunden in die Kitagruppen kommen, in denen die drei bis sechs Jahre alten Kinder betreut werden. Ab 2027 sollen Kitagruppen dann eine sogenannte dritte Kraft mit 20 Wochenstunden bekommen, wenn die Kinder dort ganztags betreut werden.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die geplante Neuregelung am Sonntag als „klares Signal“ für die dritte Kraft im Kindergarten bezeichnet. „Nach einer jahrzehntelangen Debatte wird mit dieser Gesetzesänderung der Weg zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung beschritten.“ Tonne betonte jedoch, dass die zeitliche Streckung die einzige Möglichkeit der Umsetzung sei. „Der Stufenplan bringt das Wünschenswerte mit dem Machbaren zusammen.“

Von Marco Seng