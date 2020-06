Hannover

Regelmäßige kostenlose Corona-Tests für Kita-Mitarbeiter, kostenlose Masken und Visiere und keine Neuaufnahmen von Kindern in der gegenwärtigen Situation – diese Forderungen hat die Kirchengewerkschaft Niedersachsen an Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in einer jetzt gestarteten Onlinepetition gestellt. Ab nächster Woche sollen die Kitas schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehren. Das mag aus Sicht gestresster Eltern und der Kinder, die unter den Schließungen gelitten hätten, zwar verführerisch klingen, meint Werner Massow, Vorsitzender der Kirchengewerkschaft. Aber es gelte, die Gesundheit der Erzieher und Kinder im Blick zu behalten. Sie dürften nicht zu „Versuchskaninchen“ für die geplanten Schulöffnungen nach den Sommerferien werden. Weitere Infektionswellen müssten verhindert werden.

Bei Personalmangel einfach fachfremde Kräfte einstellen?

Einen Regelbetrieb mit 25 Kinder in einer Gruppe wie vor der Corona-Krise lehnen die Initiatoren der Onlinepetition klar ab. Wie in Schulen sollten nur Teilgruppen betreut werden, fordern sie. In den Kita-Notgruppen seien bisher nur höchstens 14 Kinder. „Wenn doppelt so viele Kinder da sind, verdoppelt sich auch das Infektionsrisiko.“ Es sei völlig unverständlich, dass der Kultusminister empfehle, bei Personalmangel einfach fachfremde Aushilfskräfte einzustellen, die lediglich ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen müssten.

Während in den Schulen Lehrer überprüfen müssten, dass in den halbierten Klassen auch tatsächlich die Abstandsregeln eingehalten würden, nehme das Land in Kauf, dass zwischen Erzieher und Kita-Kind die Distanz von anderthalb Metern nicht eingehalten werden könnte, wenn Kinder getröstet werden müssen oder Angst haben.

Neue Kinder und Eltern dürfen in die Gruppen

Besonders verwerflich findet es Gewerkschaftschef Massow, dass in der Pandemie-Zeit sogar neue Kinder in die Gruppen aufgenommen werden dürfen und Eltern ihren Nachwuchs zur Eingewöhnung stundenweise in die Gruppe begleiten können. Bis Sonnabend hatten mehr als 1800 Unterstützer die Onlinepetition unterschrieben. Im Kultusministerium hieß es, man nehme die Sorgen der Beschäftigten sehr ernst und habe auch einen entsprechenden Hygienieplan mit dem Landesgesundheitsamt entwickelt. Die konkrete Umsetzung obliege den Trägern vor Ort.

Von Saskia Döhner