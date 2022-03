Hannover

Bianca Engelke (48) arbeitet – mit Unterbrechung in der Familienphase – seit mehr als 25 Jahren als Erzieherin. Sie hat den Beruf gewählt, weil sie gern mit Kindern zu tun hat.

„Der Job ist beglückend und befriedigend“, sagt die Frau, die in einer Kita in Lehrte beschäftigt und dort auch stellvertretende Leiterin ist. Doch in den vergangenen Jahren sei die Arbeit auch immer anstrengender geworden. Es gebe einen hohen Personalnotstand, berichtetet Engelke. Große Gruppen mit 25 Kindern, um die sich nur zwei Betreuungskräfte kümmern müssten, Kinder mit immer mehr Problemen – die Liste der Belastungen, die sie aufzählt, ist, ist lang.

Immer mehr Kinder mit emotional-sozialen Defiziten

Vor allem im emotional-sozialen Bereich hätten zunehmend mehr Kinder Schwierigkeiten. „Das kann schon mal eine Gruppe sprengen.“ Hinzu kämen Sprachprobleme. Dass viele Kinder zu Beginn ihrer Schulzeit nur unzureichend Deutsch sprechen – und zwar längst nicht nur die mit ausländischen Wurzeln – haben Schulmediziner zuletzt immer wieder bestätigt.

Durch die Pandemie habe sich die Lage in den Kitas noch einmal verschärft, sagt Engelke. „Seit Corona sind wir unter Dauerbelastung.“ Die Familien fühlten sich unter Druck, die Beschäftigten hätten lange für Corona-Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen kämpfen müssen. Damit spielt sie wohl auch darauf an, dass die tägliche Testpflicht in den Kitas erst Mitte Februar eingeführt worden ist. Zwar gehörten Erzieher zu den ersten Berufsgruppen, die im Frühjahr 2021 gegen Corona geimpft worden sind, eine Maskenpflicht gibt es allerdings bis heute nicht, weil die Kinder ja unter sechs Jahre alt sind.

Verdi: Ein Drittel der Kita-Kräfte bleibt nicht im Job

Personalnot gebe es schon seit mehr als zehn Jahren, sagt Engelke. Die Abbruchquote gerade der Nachwuchskräfte ist laut Verdi hoch, ein Drittel bleibe nicht im Job. Auch Engelke hat beobachtet, dass viele der Belastung nicht gewachsen sind und sich beruflich umorientieren. Es sei kein Wunder, dass die meisten Erzieherinnen in Teilzeit arbeiteten – anders hielte man es vermutlich gar nicht aus. Engelke selbst arbeitet 26 Stunden in der Woche. Eine Vollzeitstelle umfasst 39 Stunden. Für die dritte Kraft in der Kita-Gruppe, die schrittweise in Niedersachsen eingeführt werden soll, fehle der Nachwuchs, sagt sie. Die Ausbildung müsse deutlich attraktiver werden, meint die Erzieherin aus Lehrte – und sie müsste auch endlich vergütet werden. Die Lehrjahre sind als vollschulische Ausbildung angelegt. Sie dauert in Niedersachsen vier Jahre, in dieser Zeit gibt es kein Gehalt.

Von Saskia Döhner